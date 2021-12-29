Эльвира Аиткулова исполнит три новогодних желания детей из Башкирии

Депутат Госдумы Эльвира Аиткулова приняла участие в акции «Елка желаний». Она исполнит мечты троих детей из Учалинского и Иглинского районов.

Первым Эльвира Ренатовная исполнила желание Стаса Абрамова из с. Калтыманово Иглинского района. Мальчику 11 лет. Он из многодетной семьи, где воспитываются семь ребят. На Новый год ребенок попросил смартфон. Следующие подарки, планшет и умные часы, депутат передаст ребятам из Учалов.