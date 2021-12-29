Эльвира Аиткулова исполнит три новогодних желания детей из Башкирии

Депутат Госдумы Эльвира Аиткулова приняла участие в акции «Елка желаний». Она исполнит мечты троих детей из Учалинского и Иглинского районов.

Первым Эльвира Ренатовная исполнила желание Стаса Абрамова из с. Калтыманово Иглинского района. Мальчику 11 лет. Он из многодетной семьи, где воспитываются семь ребят. На Новый год ребенок попросил смартфон. Следующие подарки, планшет и умные часы, депутат передаст ребятам из Учалов.

С Новым Годом! Хорошо учитесь, на четыре и пять.

Стас Абрамов, житель с. Калтыманово Иглинского района

Также в рамках акции «С Новым годом, ветеран» Эльвира Аиткулова поздравила с наступающими праздниками ветерана Великой Отечественной войны Ахметзаки Нурлыгаяновича Сакаева. Через полтора месяца ему исполнится 98 лет.

Фото №1 - Эльвира Аиткулова исполнит три новогодних желания детей из Башкирии

С таким душевным порывом, с большой благодарностью он нас встретил. Хочется пожелать всем ветеранов долголетия, чтобы они встречали Новый год с новыми планами, в окружении любимой семьи.

Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы 
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