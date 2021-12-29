Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с гендиректором «Авиакомпании «ЮТэйр» Андреем Мартиросовым. Стороны обсудили итоги сотрудничества, а также перспективы развития авиаперевозок из уфимского аэропорта. На встрече был затронут вопрос возможности открытия новых направлений перелётов из Уфы.

Вы – надёжный партнёр нашей республики. В этом году мы вместе с вами значительно расширили географию перелётов из международного аэропорта «Уфа» по внутренним направлениям. После снятия санитарно-эпидемиологических ограничений планируем развивать и международное авиасообщение

По словам Андрея Мартиросова, в этом году число пассажиров «Ютэйр» в Башкирии, выросло на 50% по сравнению с 2020 годом. Компания планирует увеличить этот показатель ещё на 30%. Андрей Мартиросов, подводя итоги, отметил и достижения в работе центра технического обслуживания самолетов. «Ютэйр» в сотрудничестве с УГАТУ развивает политику привлечения молодых специалистов в работу. Ежегодно 25-30 студентов-выпускников проходят стажировку в авиакомпании с возможностью трудоустройства, после чего проходят международную сертификацию.