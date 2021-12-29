В Уфе вновь прошла эвакуация в школах

Сегодня, 29 декабря, рано утром в школах Уфы вновь прошла экстренная эвакуация. Информацию подтвердили в правоохранительных органах.

Как сообщает ИА «Башинформ», эвакуация прошла в 30 школах. На электронную почту школ №3, 5, 7, 9, 11, 14, 19, 75, 22, 25, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 75, 115, 149 поступило сообщение о заложенной взрывной бомбе. К учебным учреждениям прибыли все экстренные службы.

Из-за холодной погоды учеников эвакуируют в соседние помещения – например, детские сады. Некоторых школьников родители забрали домой. Также в некоторых эвакуированных школах сегодня должны были пройти утренники. Их проведение находится под вопросом.

Напомним, накануне, 28 декабря, школы Уфы также были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Кинологи осмотрели все учебные учреждения города.