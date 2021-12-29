В Уфе при столкновении автобуса и троллейбуса пострадали 6 человек

Накануне, 28 декабря, в Уфе произошла крупная авария. На проспекте Октября недалеко от остановки «ГДК» столкнулись автобус и троллейбус.

Автобус следовал по маршруту №290, а троллейбус – по №22. В аварии пострадали шесть женщин в возрасте от 18 до 56 лет. Для осмотра пять пострадавших доставлены в больницу №21 и 13. Также помощь врачей потребовалась водителю троллейбуса.