В Уфе 12-летний подросток выпал из окна

Накануне, 28 декабря, около девяти часов вечера в Уфе произошёл несчастный случай. 12-летний подросток упал с многоэтажного дома.

Как сообщает Управление гражданской защиты, инцидент зафиксирован на улице Революционной. На козырьке у одного из подъездов нашли 12-летнего ребёнка. Спасатели в экстренном порядке прибыли на место происшествия.