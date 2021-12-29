В Уфе выявили сеть «массажных» салонов, которые продавали интимные услуги

В Уфе расследуется деятельность нескольких «массажных» салонов. 12 человек подозреваются в организации проституции.

С 2018 года 12 молодых людей возрастом от 20 до 32 лет оставляли в социальных сетях и по городу приглашения на работу в качестве «администратора массажного салона» и «спа-мастера». На обращения отзывались в основном девушки 20-25 лет, которым приходилось предоставлять клиентам салонов интимные услуги.

По версии следствия, заказчики договаривались с администратором об удобном времени и приезжали на съёмные квартиры к девушкам. Все 12 человек предстанут перед судом по обвинению в организации занятий проституцией и вовлечении в проституцию. У подозреваемых изъяли документы, телефоны и банковские карты.