Эксперты – об интервью Радия Хабирова: «Острые вопросы и прямые ответы»

Пандемия, борьба с нелегальными перевозчиками, коррупционные скандалы. Глава республики Радий Хабиров в прямом эфире дал большое интервью по итогам 2021 года. Проблемы, достижения и планы на будущее. Разговор зашел и о неприятных темах, в частности о том, почему руководитель региона не вмешивался в историю со сносом гостиницы «Лидо». Более двух часов глава региона отвечал на самые разные и главное – злободневные вопросы.
Постановление суда о сносе было еще в 2016, и решить вопрос мирно изначально было невозможно. Более двух часов глава региона отвечал на самые разные и главное злободневные вопросы, в том числе о коррупции, пандемии и транспортной реформе. старых ПАЗиков на улицах стало в разы меньше, вместо них – новые автобусы. И самое главное – предпринимателей вывели из теневого оборота денег, где крутились миллиарды рублей.
Говоря о введении санитарных требований во время пандемии коронавируса, Радий Хабиров рассказал, что введение ограничений для бизнеса давалось тяжело. На республиканском уровне понимали сложность работы бизнеса в таких условиях, но другого выхода в сложившихся условиях не было. Глава Башкортостана напомнил, что для бизнеса разработали и ввели в действие три пакета мер поддержки, чтобы минимизировать негативные последствия коронавируса. В настоящее время в Башкирии количество субъектов малого и среднего предпринимательства сохраняется на уровне 2019 года.