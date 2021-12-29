Эксперты – об интервью Радия Хабирова: «Острые вопросы и прямые ответы»

Пандемия, борьба с нелегальными перевозчиками, коррупционные скандалы. Глава республики Радий Хабиров в прямом эфире дал большое интервью по итогам 2021 года. Проблемы, достижения и планы на будущее. Разговор зашел и о неприятных темах, в частности о том, почему руководитель региона не вмешивался в историю со сносом гостиницы «Лидо». Более двух часов глава региона отвечал на самые разные и главное – злободневные вопросы.

Постановление суда о сносе было еще в 2016, и решить вопрос мирно изначально было невозможно. Более двух часов глава региона отвечал на самые разные и главное злободневные вопросы, в том числе о коррупции, пандемии и транспортной реформе. старых ПАЗиков на улицах стало в разы меньше, вместо них – новые автобусы. И самое главное – предпринимателей вывели из теневого оборота денег, где крутились миллиарды рублей.

Говоря о введении санитарных требований во время пандемии коронавируса, Радий Хабиров рассказал, что введение ограничений для бизнеса давалось тяжело. На республиканском уровне понимали сложность работы бизнеса в таких условиях, но другого выхода в сложившихся условиях не было. Глава Башкортостана напомнил, что для бизнеса разработали и ввели в действие три пакета мер поддержки, чтобы минимизировать негативные последствия коронавируса. В настоящее время в Башкирии количество субъектов малого и среднего предпринимательства сохраняется на уровне 2019 года.

Очень важно, что Глава республики ответил практически на все злободневные вопросы, за которые переживают жители республики, которые наиболее резонансные. Вопросы транспорта, вопросы вакцинации – все это входит в поле зрения «Народного фронта». Соответственно, все темы, которые поднимались, дали понять, что глава республики на нашей стороне. 

Виталий Брыкин, руководитель регионального исполкома ОНФ в Республике Башкортостан

Задали достаточно тревожные вопросы. История с транспортной реформой, история с объектами, которые были разрушены из-за правовой коллизии, история с тем, что происходит в Уфе. Острые вопросы и прямые ответы – то, по чему мы соскучились.

Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии