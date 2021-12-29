Эксперты – об интервью Радия Хабирова: «Острые вопросы и прямые ответы»

Говоря о введении санитарных требований во время пандемии коронавируса, Радий Хабиров рассказал, что введение ограничений для бизнеса давалось тяжело. На республиканском уровне понимали сложность работы бизнеса в таких условиях, но другого выхода в сложившихся условиях не было. Глава Башкортостана напомнил, что для бизнеса разработали и ввели в действие три пакета мер поддержки, чтобы минимизировать негативные последствия коронавируса. В настоящее время в Башкирии количество субъектов малого и среднего предпринимательства сохраняется на уровне 2019 года.