Стало известно, как будет работать транспорт в Уфе в новогоднюю ночь

Мэрия Уфы сообщила, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь. В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 движение транспорта будет осуществляться до 03:30.
С 22:00 31 декабря до 03:30 1 января будет организована работа так называемых «Новогодних маршрутов»: №75 «Сипайлово—Горсовет», №258 «Микрорайон «Серебряный ручей»—Микрорайон «Яркий»—Уфимский ДОК» (через ул. Менделеева и Первомайскую), №290 «Уфимский ДОК—ДК УМПО—ТСК «Пушкинский». Интервал движения будет составлять 15-20 минут.
Кроме того, будет произведено накопление троллейбусов на следующих остановочных пунктах:
— «Гимназия-интернат №1 им. Рами Гарипова» в количестве пяти единиц: 1 — до ост. «ТК «Центральный»; 2 — до ост. «Мкр. «Белореченский» (по ул. Айской); 2 — до ост. «Уфа-Арена» (по ул. Р. Зорге);
— «Госцирк» в количестве пяти единиц: 1 — до ост. «Троллейбусное депо №2»; 2 — до ост. «Уфимский ДОК» (по ул. Первомайской); 2 — до ост. «Уфимский ДОК» (по ул. Кольцевой).
На остановке «Госцирк» пассажиров будут ждать 4 трамвая: 2 — до ост. «Улица Пушкина»; 1 — до ост. «Железнодорожный вокзал»; 1 — до ост. «Зеленая роща».
На площади перед ДК УМПО будет организован развоз жителей в сторону Шакши тремя автобусами маршрута №221.
Мэрия Уфы напомнила, что в праздничные дни с 31 декабря на 9 января общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня.