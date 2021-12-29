В Уфе проходят занятия для желающих изучить коневодство и конный спорт

На базе ипподрома «Акбузат» с первого декабря совместно с воронежской «Хреновской школой наездников» стартовала образовательная программа для всех сотрудников, желающих заниматься коневодством и конным спортом. Воронежская школа – одно из старейших учебных заведений страны.  Она является единственной в России, где можно получить профессию тренера-наездника. Практические занятия будут проходить на конюшнях ипподрома «Акбузат», которые обладают достаточной материально-технической базой.

У нас была большая потребность в обучении тех, кто работает сейчас у нас. У них есть какой-то опыт, мы хотели его подкрепить теорией.

Дамир Исеев, директор Центра компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту «Акбузат»

Блок обучения состоит из кормления и содержания, подготовки молодняка к испытаниям. Второй блок – сами испытания, приведения их к рекордам, чего они добиваются. Третий блок – ветеринарные вопросы, чтобы самую простую ветпомощь могли оказать.

Нафиса Гарипова, начальник научно-производственного отдела центра компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту «Акбузат»
Фото №1 - В Уфе проходят занятия для желающих изучить коневодство и конный спорт

Сейчас по программе обучаются 18 сотрудников ипподрома «Акбузат». Учёба продлится три месяца, после чего все студенты сдадут экзамены и получат свидетельства о выполнении соответствующей квалификации. 

Конным спортом занимаюсь с 2010 года. Приехал из Архангельского района. Работа нравится, коллектив дружный. Идет обучение, помимо практической работы, нужны теоретические знания. Без этого все равно никуда.

Артём Митрофанов, помощник наездника центра компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту «Акбузат»
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