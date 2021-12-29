В Уфе проходят занятия для желающих изучить коневодство и конный спорт

На базе ипподрома «Акбузат» с первого декабря совместно с воронежской «Хреновской школой наездников» стартовала образовательная программа для всех сотрудников, желающих заниматься коневодством и конным спортом. Воронежская школа – одно из старейших учебных заведений страны. Она является единственной в России, где можно получить профессию тренера-наездника. Практические занятия будут проходить на конюшнях ипподрома «Акбузат», которые обладают достаточной материально-технической базой.