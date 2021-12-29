В Уфе прошли всероссийские соревнования по лыжному двоеборью «Зимняя сказка»

В них приняли участие спортсмены не старше 14 и 17 лет. Для многих атлетов эти состязания стали первыми в карьере на турнирах такого уровня. С какими трудностями  при подготовке выступлению столкнулись представители республики и благодаря чему им удалось завоевать медали, расскажем в следующем сюжете. 

Для Уфы эти соревнования стали первыми всероссийскими стартами в новом сезоне. По календарному плану они должны были пройти  еще раньше, но из-за отсутствия снега во многих регионах страны, график состязаний сдвинули.

Была оттепель и не удалось вовремя подготовить трамплины, но тренеры справились с задачей, и то, что не смогли добиться результатов в прыжках, нагнали в гонке.

Марсель Асфандияров, председатель Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Республики Башкортостан

Подстраивались организаторы под погодные условия и в дни соревнований. Так «Зимняя сказка» в Уфе прошла в два дня. В первый состоялись прыжки с трамплина, а во второй – лыжная гонка. 

К нам приехали представители из Карелии, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

Ильдар Гарифуллин, директор спортшколы по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью

После первого соревновательного дня у юношей  не старше 14 лет поле прыжков с трамплина к 40 лидировали гости из Карелии. Они и стартовали с первого, второго и четвертого места. Башкирские спортсмены находились в середине таблицы. Из-за отсутствия снега в регионе долгое время не могли подготовить трамлины. И прыжковая подготовка началась с опозданием. Зато в лыжной представители Башкортостана преуспели. Так, Артем Абдуллин сотворил сенсацию на финише. Он стартовал 11-м и отыграл ходом отставание от лидера более чем в минуту. 

На втором кругу руки заболели, пришлось на волевых усилиях догонять. И догонял благодаря словам моего отца, что второго шанса может и не быть.

Фото №1 - В Уфе прошли всероссийские соревнования по лыжному двоеборью «Зимняя сказка»
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Поддержать участников соревнований пришел мастер спорта России по лыжному двоеборью, победитель Кубка страны Дамир Хинсертдинов.

Артем Абдуллин, победитель Всероссийских соревнований по лыжному двоеборью

Успешно выступили в Уфе гости из Карелии. Они были лучшими в прыжках с трамплина. На соревнования в Уфу команда ехала, чтобы проверить себя и оценить конкуренцию среди регионов. 

Посмотрели на ребят, которые здесь выступают, на Уфу. С ребятами из нижнего Тагила уже знакомы были. Все в равных условиях.

Александр Михайлов, тренер по лыжному двоеборью

Не уступила второй позиции после гонки на три километра Полина Воронова. Кстати, для уфимской спортсменки это были первые всероссийские соревнования.

Хотелось бы выступить лучше. Вчера прыгнула не максимум, как по мне. Но как получилось. Сегодня пыталась догнать первое место, но не вышло.

Полина Воронова, серебряный призер Всероссийских соревнований по лыжному двоеборью

На «Зимней сказке» воспитанники башкирской спортшколы завоевали медали во всех возрастных категориях. Также лучшими стали Роман Иванов и Мунира Халилова.

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