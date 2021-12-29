В Уфе прошли всероссийские соревнования по лыжному двоеборью «Зимняя сказка»

В них приняли участие спортсмены не старше 14 и 17 лет. Для многих атлетов эти состязания стали первыми в карьере на турнирах такого уровня. С какими трудностями при подготовке выступлению столкнулись представители республики и благодаря чему им удалось завоевать медали, расскажем в следующем сюжете.
Для Уфы эти соревнования стали первыми всероссийскими стартами в новом сезоне. По календарному плану они должны были пройти еще раньше, но из-за отсутствия снега во многих регионах страны, график состязаний сдвинули.
Подстраивались организаторы под погодные условия и в дни соревнований. Так «Зимняя сказка» в Уфе прошла в два дня. В первый состоялись прыжки с трамплина, а во второй – лыжная гонка.
После первого соревновательного дня у юношей не старше 14 лет поле прыжков с трамплина к 40 лидировали гости из Карелии. Они и стартовали с первого, второго и четвертого места. Башкирские спортсмены находились в середине таблицы. Из-за отсутствия снега в регионе долгое время не могли подготовить трамлины. И прыжковая подготовка началась с опозданием. Зато в лыжной представители Башкортостана преуспели. Так, Артем Абдуллин сотворил сенсацию на финише. Он стартовал 11-м и отыграл ходом отставание от лидера более чем в минуту.
На втором кругу руки заболели, пришлось на волевых усилиях догонять. И догонял благодаря словам моего отца, что второго шанса может и не быть.
Успешно выступили в Уфе гости из Карелии. Они были лучшими в прыжках с трамплина. На соревнования в Уфу команда ехала, чтобы проверить себя и оценить конкуренцию среди регионов.
Не уступила второй позиции после гонки на три километра Полина Воронова. Кстати, для уфимской спортсменки это были первые всероссийские соревнования.
На «Зимней сказке» воспитанники башкирской спортшколы завоевали медали во всех возрастных категориях. Также лучшими стали Роман Иванов и Мунира Халилова.