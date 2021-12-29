В Уфе прошли всероссийские соревнования по лыжному двоеборью «Зимняя сказка»

Была оттепель и не удалось вовремя подготовить трамплины, но тренеры справились с задачей, и то, что не смогли добиться результатов в прыжках, нагнали в гонке.

Марсель Асфандияров, председатель Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Республики Башкортостан