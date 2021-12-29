В Башкирии прошел мастер-класс по подготовке хоккеистов «Красная машина»

В Альшеевском районе в рамках национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина» прошел мастер-класс. На хоккейном корте детско-юношеской спортивной школы села Раевский игроки женской хоккейной команды «Агидель» и тренер хоккейного клуба «Уфа» поделились секретами своего мастерства.
В торжественном открытии приняли участие секретарь районного Совета Шамиль Салимов, хоккеистки Анна Пругова, Елизавета Роднова и Николь Луцак - Чупкова. Мероприятие прошло при поддержке хоккейного клуба «Уфа», который осуществляет обучение детей по программе «Красная машина».
На совместную тренировку собрались воспитанники со всего района. Чтобы выйти на один лёд с профессиональными хоккеистами, ребята приехали не только из райцентра, но и из соседних сёл и деревень. Тренер хоккейного клуба «Уфа» и игроки женской хоккейной команды «Агидель» продемонстрировали для спортсменов основные элементы разминки, упражнения для общей физической подготовки и развития навыков катания и ведения шайбы.