В Башкирии прошел мастер-класс по подготовке хоккеистов «Красная машина»

На совместную тренировку собрались воспитанники со всего района. Чтобы выйти на один лёд с профессиональными хоккеистами, ребята приехали не только из райцентра, но и из соседних сёл и деревень. Тренер хоккейного клуба «Уфа» и игроки женской хоккейной команды «Агидель» продемонстрировали для спортсменов основные элементы разминки, упражнения для общей физической подготовки и развития навыков катания и ведения шайбы.