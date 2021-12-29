Воспитанница Федерации парашютного спорта Башкирии вошла в сборную России

Всё началось с того, что нас закрыли на карантин, мы сидели пять месяцев с мамой на даче. Хотелось что-то поменять в своей жизни. Девять лет я занималась спортивной гимнастикой, хотелось попробовать что-то новое. Я сказала маме, что хочу прыгать с парашютом, она была знакома с председателем федерации. Получилось, что меня пригласили на тренировки.

Камилла Сазонова, член юниорской сборной России по аэротрубным дисциплинам