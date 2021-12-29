Воспитанница Федерации парашютного спорта Башкирии вошла в сборную России

15-летняя воспитанница Федерации парашютного спорта Башкирии Камилла Сазонова вошла в состав сборной России. Спортсменка удачно выступила в дебютном для себя чемпионате страны по аэротрубным дисциплинам в ноябре и вошла в четверку сильнейших юниорок России. Теперь Камиллу ждёт поездка на Кубок Мира, который пройдет в Бельгии в апреле следующего года.

Всё началось с того, что нас закрыли на карантин, мы сидели пять месяцев с мамой на даче. Хотелось что-то поменять в своей жизни. Девять лет я занималась спортивной гимнастикой, хотелось попробовать что-то новое. Я сказала маме, что хочу прыгать с парашютом, она была знакома с председателем федерации. Получилось, что меня пригласили на тренировки.

Камилла Сазонова, член юниорской сборной России по аэротрубным дисциплинам

Случай Камиллы уникален, так как в Уфе нет аэротрубы, в которой спортсменка может готовиться к соревнованиям. Из-за этого Сазонова ездит тренироваться в другие регионы России. Такие поездки получаются совершать не так часто. Помимо этого Камилла поддерживает свою форму в спортзале.

Если это подготовка к соревнованиям, то в октябре я ездила очень часто на сборы. Старалась каждые две недели. Сейчас будет небольшая подготовка, наверное, буду ездить раз в месяц. Чемпионат России был в 20-х числах ноября, я поеду тренироваться 7 января. Отрыв больше месяца.

Камилла Сазонова, член юниорской сборной России по аэротрубным дисциплинам
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