Воспитанница Федерации парашютного спорта Башкирии вошла в сборную России

15-летняя воспитанница Федерации парашютного спорта Башкирии Камилла Сазонова вошла в состав сборной России. Спортсменка удачно выступила в дебютном для себя чемпионате страны по аэротрубным дисциплинам в ноябре и вошла в четверку сильнейших юниорок России. Теперь Камиллу ждёт поездка на Кубок Мира, который пройдет в Бельгии в апреле следующего года.
Случай Камиллы уникален, так как в Уфе нет аэротрубы, в которой спортсменка может готовиться к соревнованиям. Из-за этого Сазонова ездит тренироваться в другие регионы России. Такие поездки получаются совершать не так часто. Помимо этого Камилла поддерживает свою форму в спортзале.