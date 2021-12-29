На Госуслугах появился новый сервис

Россияне смогут пользоваться новым сервисом на портале Госуслуг. Теперь каждый сможет дистанционно отправить заявление в Пенсионный фонд для назначения выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами. 

Фото №1 - На Госуслугах появился новый сервис

Министерство цифрового развития, Министерство труда и Пенсионный фонд России запустили сервис, который помогает дистанционно оформлять выплаты. Сообщается, что учетная запись на портале должна быть подтвержденной. 

Специалисты рассказали о своих прогнозах. Они считают, что услугой ежегодно будут пользоваться 1,5 миллиона человек. 

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