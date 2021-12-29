В Башкирии впервые с конца лета выявили менее 300 зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал статистику по зараженным в регионах России.
Так, в Башкирии впервые с конца августа выявили менее 300 зараженных коронавирусом за сутки. Общее количество зараженных достигло 121 201. Этот показатель увеличился за сутки на 287 случаев. С выздоровлением выписали 376 человек (110 634), скончались – 23 (4361).
В России за сутки коронавирус выявили у 21 119 человек (10 458 271), выздоровели – 42 776 (9 380 223), скончались – 932 (307 022).