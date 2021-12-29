IT-компании проигнорировали закон «о приземлении»

Роскомнадзор обязал зарубежные it-компании открыть офисы в России. В список вошли те ресурсы, посещение которых ежедневно превышает 500 тысяч российских пользователей. Компании обязали подключить на сайтах и в приложениях поддержку на русском языке.

Закон “о приземлении” вступает в силу с 1 января 2022 года. Однако ведомство сообщает, что личных кабинетов на сайте налогоплательщиков зарегистрировано не было, а форма для обращений русских пользователей не появилась.