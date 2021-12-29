Дизайнера Артемия Лебедева оштрафовали на 116 тысяч рублей

Уполномоченная по защите семьи Ольга Баранец подала в суд на дизайнера из Санкт-Петербурга Артемия Лебедева. Причиной стало оскорбительное высказывание в социальной сети.
Всего Баранец потребовала с блогера 8,5 миллиона рублей за распространение персональных данных, использование ее фото без разрешения и оскорбление. Однако, суд оштрафовал Артемия Лебедева лишь на 116 тысяч рублей.
Артемий заплатил 50 тысяч рублей за компенсацию морального вреда и возместил 66 тысяч расходов на оплату судебной экспертизы.