И в огонь, и в воду. В Уфе прошло торжественное собрание, посвящённое Дню спасателя. В Конгресс-холл пригласили водолазов, поисковиков, пожарных и водителей спецмашин. У каждого за плечами – спасенные жизни людей. Минутой молчания почтили память тех, кто не вернулся с вызова.
Это не кадры из фильма с использованием спецэффектов. Так минувшим летом горели леса в Зауралье. На борьбу с огненной стихией МЧС направило своих лучших ребят. И они выполнили задание – отстояли жизни людей и населенные пункты.
А здесь спасатели в сильнейшем снежном буране пробираются к водителям и пассажирам, застрявшим на заметённых трассах. В пункты обогрева эвакуированы десятки людей, в том числе дети. Для очевидцев это настоящее чудо. Для спасателей – трудовые будни. С профессиональным праздником сотрудников МЧС поздравил глава Башкортостана.
В честь праздника Радий Хабиров вручил сотрудникам почетные грамоты и государственные награды. Особо отмечены спасатели, тушившие летние лесные пожары. Награда нашла и героя-водолаза. Александр Хижняк в поисковом отряде с середины 90-х годов. Видел многое, в том числе тонкую грань между жизнью и смертью и то, как легко ее переступить. Это самое сложное в работе, признается спасатель. Справиться помогает его вторая семья.
В честь праздника Радий Хабиров вручил спасателям ключи от 12 новых пожарных машин. Автоцистерны и автолестницы вызвали интерес и у детей, гулявших с родителями на площади имени Салавата Юлаева. А в это время сенатор Лилия Гумерова поощрила медалью «За проявленное мужество» троих детей. 16-летний Данир Мухамедиев, рискуя жизнью, спас тонущего ребенка, 8-летняя Алсу Баймеева не растерялась и вывела из горящего дома двух младших братьев. Не бросил в беде родных братишек и Герман Макаров. Его мама со слезами вспоминает, как испугалась за детей. В момент пожара она была в больнице.
У республиканских спасателей растёт достойная смена. Многие влюбляются в эту профессию с самого детства. Хотя знают: работают здесь не ради зарплаты. Помогать другим – это призвание. В текущем году сотрудники МЧС спасли порядка 6000 жизней, 250 человек вовремя деблокировали из покорёженных машин после ДТП и передали в руки медиков.
Ни жара, ни холод не помеха этим ребятам, когда в любой точке республики, в любое время суток кому-то нужна помощь. Они придут на выручку. Сейчас спасатели при параде, но сразу после торжественной церемонии многие отправятся в свои части на боевое дежурство. У настоящих героев выходного не бывает даже в профессиональный праздник.