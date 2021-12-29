В Уфе прошло торжественное собрание, посвящённое Дню спасателя

И в огонь, и в воду. В Уфе прошло торжественное собрание, посвящённое Дню спасателя. В Конгресс-холл пригласили водолазов, поисковиков, пожарных и водителей спецмашин. У каждого за плечами – спасенные жизни людей. Минутой молчания почтили память тех, кто не вернулся с вызова.

Это не кадры из фильма с использованием спецэффектов. Так минувшим летом горели леса в Зауралье. На борьбу с огненной стихией МЧС направило своих лучших ребят. И они выполнили задание – отстояли жизни людей и населенные пункты.

Сложным было то, что был ветер, было сухо и не было дождей. Там, где мы тушили пожар, за ночь опять поднималось. Очень было тяжело, потому что воды не было. Ильвир Сабахов, спасатель I класса Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России по Республике Башкортостан

А здесь спасатели в сильнейшем снежном буране пробираются к водителям и пассажирам, застрявшим на заметённых трассах. В пункты обогрева эвакуированы десятки людей, в том числе дети. Для очевидцев это настоящее чудо. Для спасателей – трудовые будни. С профессиональным праздником сотрудников МЧС поздравил глава Башкортостана.

В вашу службу пришли новые специалисты, вы начали готовить для службы профессиональные кадры. Научились применять новую технику и технологии. Но неизменным осталось главное – мужество, решимость и готовность незамедлительно прийти на помощь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В честь праздника Радий Хабиров вручил сотрудникам почетные грамоты и государственные награды. Особо отмечены спасатели, тушившие летние лесные пожары. Награда нашла и героя-водолаза. Александр Хижняк в поисковом отряде с середины 90-х годов. Видел многое, в том числе тонкую грань между жизнью и смертью и то, как легко ее переступить. Это самое сложное в работе, признается спасатель. Справиться помогает его вторая семья.

В отряде несколько поколений спасателей, некоторые пришли буквально недавно. Они только вливаются в наш коллектив. Мы одна группа людей, делающих общее дело, и делить нам между собой нечего. Александр Хижняк, заслуженный спасатель России

В честь праздника Радий Хабиров вручил спасателям ключи от 12 новых пожарных машин. Автоцистерны и автолестницы вызвали интерес и у детей, гулявших с родителями на площади имени Салавата Юлаева. А в это время сенатор Лилия Гумерова поощрила медалью «За проявленное мужество» троих детей. 16-летний Данир Мухамедиев, рискуя жизнью, спас тонущего ребенка, 8-летняя Алсу Баймеева не растерялась и вывела из горящего дома двух младших братьев. Не бросил в беде родных братишек и Герман Макаров. Его мама со слезами вспоминает, как испугалась за детей. В момент пожара она была в больнице.

В группу нашего посёлка скидывала сообщения о помощи. Чтобы откликнулись на нашу беду. И когда приехала, дети уже были на улице. Маргарита Макарова, мама Германа Макарова

Ребята с большим сердцем, мужеством не прошли мимо чужой беды. Проявили настоящую отвагу. Хочется сказать спасибо огромное родителям за такое воспитание. Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации

У республиканских спасателей растёт достойная смена. Многие влюбляются в эту профессию с самого детства. Хотя знают: работают здесь не ради зарплаты. Помогать другим – это призвание. В текущем году сотрудники МЧС спасли порядка 6000 жизней, 250 человек вовремя деблокировали из покорёженных машин после ДТП и передали в руки медиков.