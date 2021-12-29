В Башкирии в снежном плену оказались более 200 человек

После недавних метелей одну из улиц в селе Аксёново Альшеевского района до сих пор не могут очистить от снега. Местным жителям пришлось даже отказаться от автомобилей. Что уж говорить о легковушках, когда даже пешком к своим домам люди пробираются с трудом.

Вместо весёлых покатушек – нелегкий путь до дома. Обычный тюбинг Таисия Умикамалова использует, чтобы хоть как-то разгрузить руки. Накануне Нового года мать пятерых детей решила побаловать домочадцев подарками.

Каждый день вот так вот таскаем продукты, по бездорожью. В садик, в школу дети ходят. Двое детей по рельсам в школу ходят. На свой страх и риск отправляем, а куда деваться? Таисия Умикамалова, жительница с. Аксёново

Другого пути нет. Железная дорога делит Аксёново на две части. По одну сторону села – основная масса улиц, через рельсы – Вокзальная. Конечно, можно еще на машине по дороге, но не в эти дни.

Не то что на машине, даже пешком пройтись по Вокзальной – целое испытание. После прошедших метелей высота снежного покрова местами превышает отметку в один метр. И это там, где должна проходить дорога.

Четвёртые сутки в снежном плену. Лишь по свеженатоптанным тропинкам до магазина и обратно. Автомобиль для них теперь не роскошь, да и не средство передвижения.

Пожалуйста, вот они все шофера, все с машинами. Вес, как говорится, у кого на той стороне, у кого на приколе стоит. Рамиль Насыпов, житель с. Аксёново

Если что случиться, вот, например, люди болеют, к ним пока врачи приедут, он может умереть, еще если пожар. Раис Ишкильдин, житель с. Аксёново

Сначала пытались пробить дорогу своими силами. Поняли, что колесным трактором бесполезно. Особо не помог и местный бульдозер, говорит глава сельского поселения. В итоге за помощью обратились к дорожникам.

На сегодняшний день техника уже выехала, большой тяжелогрузный грейдер, пробьет – не пробьет, но попытаемся. Дмитрий Сидоров, глава администрации Аксёновского сельсовета