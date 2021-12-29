В Башкирии в снежном плену оказались более 200 человек

После недавних метелей одну из улиц в селе Аксёново Альшеевского района до сих пор не могут очистить от снега. Местным жителям пришлось даже отказаться от автомобилей. Что уж говорить о легковушках, когда даже пешком к своим домам люди пробираются с трудом.
Вместо весёлых покатушек – нелегкий путь до дома. Обычный тюбинг Таисия Умикамалова использует, чтобы хоть как-то разгрузить руки. Накануне Нового года мать пятерых детей решила побаловать домочадцев подарками.
Другого пути нет. Железная дорога делит Аксёново на две части. По одну сторону села – основная масса улиц, через рельсы – Вокзальная. Конечно, можно еще на машине по дороге, но не в эти дни.
Не то что на машине, даже пешком пройтись по Вокзальной – целое испытание. После прошедших метелей высота снежного покрова местами превышает отметку в один метр. И это там, где должна проходить дорога.
Четвёртые сутки в снежном плену. Лишь по свеженатоптанным тропинкам до магазина и обратно. Автомобиль для них теперь не роскошь, да и не средство передвижения.
Сначала пытались пробить дорогу своими силами. Поняли, что колесным трактором бесполезно. Особо не помог и местный бульдозер, говорит глава сельского поселения. В итоге за помощью обратились к дорожникам.
Перед самым эфиром стало известно, что с помощью тяжелой техники всё-таки удалось пробить дорогу по улице Вокзальной, протяженность которой примерно три километра. К слову, здесь проживают более 200 человек, в том числе Таисия Умикамалова. Многодетная мать надеется, что в ближайшее время погода не преподнесет подобных сюрпризов и тюбинг понадобится разве что детям покататься с горки.