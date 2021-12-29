В Уфе жители целого дома на месяц остались без горячей воды

Жители одного из домов в Уфе уже месяц живут без горячей воды. В общежитии по улице Короленко люди кипятят воду в ведрах. При этом управляющая компания предлагает квартирантам самим купить новый бойлер.
Ведра на кухне теперь не для мытья полов. С начала декабря в общежитии дома №2 по улице Короленко нет горячей воды. Чтобы помыть посуду, жителям приходится сначала нагреть холодную. А тех, кто собирается принять душ, и вовсе ждет целое испытание. Железные ведра с кипяченой водой жители спускают с третьего этажа в подвал, где находится душ.
Но в так называемом душе жильцы общежития не чувствуют себя хозяевами. Тут давно обосновались тараканы, мокрицы и пауки. Жители нередко встречали и крыс с мышами. Здесь даже нет света и окон для проветривания. В подвал приходится спускаться и Светлане Тронягиной. Женщина – инвалид и передвигается при помощи костылей. Кипяченую воду ей помогают донести муж или маленькая дочь.
Как утверждают жители, проблемы могло и не быть, если бы управляющая компания поменяла трубы. В последний раз ремонт в доме проводили более 30 лет назад.
После многочисленных обращений в службы жилищного хозяйства и администрацию района жильцам предложили установить бойлер, причем на свои же деньги. Оплачивать счет за бойлер жители не в состоянии. У многих семьи и дети, пенсионеры едва сводят концы с концами. И если управление жилищным хозяйством и муниципалитет, которому принадлежит дом, оставит эту проблему без внимания, жильцы могут навсегда остаться без горячей воды.