В Уфе жители целого дома на месяц остались без горячей воды

Жители одного из домов в Уфе уже месяц живут без горячей воды. В общежитии по улице Короленко люди кипятят воду в ведрах. При этом управляющая компания предлагает квартирантам самим купить новый бойлер.

Ведра на кухне теперь не для мытья полов. С начала декабря в общежитии дома №2 по улице Короленко нет горячей воды. Чтобы помыть посуду, жителям приходится сначала нагреть холодную. А тех, кто собирается принять душ, и вовсе ждет целое испытание. Железные ведра с кипяченой водой жители спускают с третьего этажа в подвал, где находится душ.

Но в так называемом душе жильцы общежития не чувствуют себя хозяевами. Тут давно обосновались тараканы, мокрицы и пауки. Жители нередко встречали и крыс с мышами. Здесь даже нет света и окон для проветривания. В подвал приходится спускаться и Светлане Тронягиной. Женщина – инвалид и передвигается при помощи костылей. Кипяченую воду ей помогают донести муж или маленькая дочь.

Все гнилое давно уже. Элементарных вещей сделать не можем без воды. Светлана Тронягина, жительница дома №2 по ул. Короленко

Как утверждают жители, проблемы могло и не быть, если бы управляющая компания поменяла трубы. В последний раз ремонт в доме проводили более 30 лет назад.

С 90-х никакого ремонта не было. Иногда трубы подлатают и все. Вот и дошли до такого состояния. Гузель Арсланова, жительница дома №2 по ул. Короленко

Была обнаружена неисправность теплоносителя. Подачу горячей воды отключили. Татьяна Комарова, пресс-секретарь УЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы