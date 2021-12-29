Радий Хабиров рассказал о дальнейшем создании молодежных пространств в Башкирии

Мы уже несколько лет снимает проект для телекомпании «Первый канал. Всемирная сеть». Это тревел-шоу про двух журналистов. В этом году два выпуска сняли в Башкирии. Представили Радию Фаритовичу, и он проявил интерес к тому, что мы делаем.

Рустем Аднабаев, директор школы телевидения «Телешко»