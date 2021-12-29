Радий Хабиров рассказал о дальнейшем создании молодежных пространств в Башкирии

В Башкортостане продолжат создавать точки притяжения для молодежи. Об этом во время посещения пространства «ЙәшлекHouse» в Уфе заявил Радий Хабиров. Аналоги Дома молодежи работают в Нефтекамске, также они появятся в Стерлитамаке, Салавате и башкирском Зауралье.

Глава республики сказал, что в учреждениях должна бурлить жизнь и позитивная энергия. Дом молодежи и добровольцев Башкортостана был создан по итогам онлайн-встречи руководителя республики с добровольцами в мае прошлого года. Для его размещения по распоряжению Радия Хабирова, было подобрано историческое здание – объект архитектурного наследия «Дом Костерина». Сегодня глава республики ознакомился с проведенной реконструкцией подвальных помещений Дома молодежи.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал о дальнейшем создании молодежных пространств в Башкирии

Значительная часть экспонатов передана в дар жителями. Потом это все восстановлено и приведено в работоспособное состояние. Все экспонаты касаются музыки.

Илья Тавлияров, руководитель музея-мастерской

Мы уже несколько лет снимает проект для телекомпании «Первый канал. Всемирная сеть». Это тревел-шоу про двух журналистов. В этом году два выпуска сняли в Башкирии. Представили Радию Фаритовичу, и он проявил интерес к тому, что мы делаем.

Рустем Аднабаев, директор школы телевидения «Телешко»
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