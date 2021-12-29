«Голубой огонек» и новые проекты: что смотреть на БСТ в новогодние праздники

Новые проекты, кинопремьеры и новогодние чудеса. Телеканал БСТ подготовил праздничную программу. Мы подведем итоги года, поздравим всех жителей республики и отдельно – самых маленьких. Как замерзали ведущие новостей, какое чудо произошло на «Голубом огоньке» и что таинственного приготовил телеканал «Тамыр»?

В новогоднюю ночь мечты должны сбываться. И пусть запись за неделю до эфира, но на экраны-то итоговый выпуск года выйдет за несколько часов до боя курантов – 31 декабря в 19:00. Но в этот момент у ведущих всё-таки другие мечты, более приземлённые: чтобы губы не замерзали, а ноги и руки вновь приобрели чувствительность.

– Холодно? – Нет, я беру куртку, чтобы слиться с толпой. Евгений Романов, ведущий новостей

На самом деле тут +30, это все декорации – мы постарались. Вадим Семёнов, оператор

Самоубеждением съемочной группе приходилось заниматься всю неделю, в течение которой шли съемки. К сюжетам ведущие подводят из разных точек города, порой совершенно неожиданных.

Чего только не случается в процессе съемок. Перекрывали часть Бельского моста, один раз приходили чинить иллюминацию почти в полночь. Сегодня погода как по заказу – у режиссера была задумка, чтобы падал снег. Все дубеют не на шутку, но это будни новостийщиков. Альбина Хайруллина, главный редактор редакции информационных программ

Человеку, далекому от процесса съемок, это покажется набором непонятных фраз. Но за сказкой, которую зритель увидит на экране, стоят совсем не сказочные люди, а десятки реальных специалистов и долгий технический процесс. Декорации, иллюминация, софиты, камеры – режиссёр словно дирижёр заставляет их заиграть вместе.

День переходит в ночь, ночь – в утро. Это привычный режим работы телевидения. От 5 дней до недели съемок, плюс три дня на техподготовку. Урал Гатауллин, оператор

«Голубой огонёк» – классическая новогодняя программа, но сюрпризы авторы всё же приготовили. Помимо звёзд башкирской эстрады, для телезрителей выступит Национальный оркестр народных инструментов. Настроение поднимут не только музыкой, но и хорошими шутками. Юмористы подготовили выступления. В эфир программа выйдет 31 декабря в 20:00.

Объединили несколько форматов и жанров, экспериментируем. Например, есть блок про выдающихся людей. Семье с 28 детьми спонсоры подарили подарки – случилось новогоднее чудо в нашей студии. Рита Уметбаева, автор проекта

Съемки – это лишь малая часть работы. Вот так уже потом отснятый материал сшивают в единое полотно. Телеканал «Тамыр» в новогодние каникулы покажет новый сериал «Ышан» – «Верь». Он выйдет на башкирском языке с русскими субтитрами. Сериал стал, говорят авторы, вызовом самим себе.

Это экспериментальный сериал, мистика. 14 героев – 7 звезд, спустившихся с неба, и 7 ребят, у которых что-то случилось. Сериал о подростковом становлении. Аделя Сунаргулова, главный режиссёр телеканала «Тамыр»

Первая серия выйдет 2 января в 20:30. Маленьких зрителей ждёт ещё и новогодняя музыкальная сказка «Дело не в самоваре». Главными актёрами стали дети из вокальной студии телеканала «Тамыр».

Снегурочка решила попить чай и растаяла. Наши батыры будут ее спасать. Такой маленький сюжет большого фильма. Много музыкальных номеров. Ляйсан Султангулова, режиссёр телеканала «Тамыр»