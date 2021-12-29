«Голубой огонек» и новые проекты: что смотреть на БСТ в новогодние праздники

Новые проекты, кинопремьеры и новогодние чудеса. Телеканал БСТ подготовил праздничную программу. Мы подведем итоги года, поздравим всех жителей республики и отдельно – самых маленьких. Как замерзали ведущие новостей, какое чудо произошло на «Голубом огоньке» и что таинственного приготовил телеканал «Тамыр»?
В новогоднюю ночь мечты должны сбываться. И пусть запись за неделю до эфира, но на экраны-то итоговый выпуск года выйдет за несколько часов до боя курантов – 31 декабря в 19:00. Но в этот момент у ведущих всё-таки другие мечты, более приземлённые: чтобы губы не замерзали, а ноги и руки вновь приобрели чувствительность.
Самоубеждением съемочной группе приходилось заниматься всю неделю, в течение которой шли съемки. К сюжетам ведущие подводят из разных точек города, порой совершенно неожиданных.
Человеку, далекому от процесса съемок, это покажется набором непонятных фраз. Но за сказкой, которую зритель увидит на экране, стоят совсем не сказочные люди, а десятки реальных специалистов и долгий технический процесс. Декорации, иллюминация, софиты, камеры – режиссёр словно дирижёр заставляет их заиграть вместе.
«Голубой огонёк» – классическая новогодняя программа, но сюрпризы авторы всё же приготовили. Помимо звёзд башкирской эстрады, для телезрителей выступит Национальный оркестр народных инструментов. Настроение поднимут не только музыкой, но и хорошими шутками. Юмористы подготовили выступления. В эфир программа выйдет 31 декабря в 20:00.
Съемки – это лишь малая часть работы. Вот так уже потом отснятый материал сшивают в единое полотно. Телеканал «Тамыр» в новогодние каникулы покажет новый сериал «Ышан» – «Верь». Он выйдет на башкирском языке с русскими субтитрами. Сериал стал, говорят авторы, вызовом самим себе.
Первая серия выйдет 2 января в 20:30. Маленьких зрителей ждёт ещё и новогодняя музыкальная сказка «Дело не в самоваре». Главными актёрами стали дети из вокальной студии телеканала «Тамыр».
Также все новогодние праздники на телеканале БСТ будут идти фильмы и мультики. Выйдет финальный выпуск шоу «Ете егет» – «Бал джигитов» и «Башкорт Йыры». Но, несмотря на насыщенную программу и новые проекты, проводить возле экрана все праздники не стоит. Ведь за окном – не менее интересно.