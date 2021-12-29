Спортсменка из Уфы завоевала золото первенства Европы по самбо среди кадетов

Европейское золото. Алия Мухаметьянова из Уфы стала победителем первенства континента по самбо среди кадетов. Спортивный форум завершился в городе Лимассол. В борьбе за награды приняли участие более 150 спортсменов из 18 стран.
На пути к финалу Алия Мухаметьянова оказалась сильнее спортсменок из Белоруссии и Грузии, а в решающей схватке одержала победу над представительницей Болгарии.
В следующем году Мухаметьянова, завоевавшая золотые медали первенства страны и Европы, перейдёт в юношескую возрастную группу. Уже в январе Алия отправится на всероссийский турнир, где в случае успешного выступления завоюет путевку на первенство мира по самбо.