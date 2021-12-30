В Башкирии появится новый дом престарелых

В Иглинском районе появится новый дом престарелых.Соглашение об этом подписали в Уфе Министерство семьи, труда и соцзащиты населения и учредители проекта.
Пансионат разместится в здании заброшенной школы в деревне Пушкинское. Дом престарелых рассчитан на 22 человека, постояльцы будут жить в трехместных комнатах. Им предоставят спортивные тренажеры и гончарную мастерскую. За здоровьем пожилых будут следить четыре медработника и фитнес-инструктор. Также в здании установят камеры видеонаблюдения, которые позволят родственникам престарелых круглосуточно следить за их состоянием.
Договор заключён на 25 лет. Помимо помощи пожилым, открытие нового объекта позволит предоставить местным жителям до десяти рабочих мест.