В Башкирии появится новый дом престарелых

В Иглинском районе появится новый дом престарелых.Соглашение об этом подписали в Уфе Министерство семьи, труда и соцзащиты населения и учредители проекта.

Пансионат разместится в здании заброшенной школы в деревне Пушкинское. Дом престарелых рассчитан на 22 человека, постояльцы будут жить в трехместных комнатах. Им предоставят спортивные тренажеры и гончарную мастерскую. За здоровьем пожилых будут следить четыре медработника и фитнес-инструктор. Также в здании установят камеры видеонаблюдения, которые позволят родственникам престарелых круглосуточно следить за их состоянием.