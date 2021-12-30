Общественники Башкортостана прокомментировали интервью Радия Хабирова

Злободневные темы и вопросы. Накануне глава республики в прямом эфире дал большое интервью по итогам года. Оно длилось более двух часов. Были затронуты и проблемы, касающиеся медицины.

Руководитель республики ответил на вопрос о затянувшемся строительстве Центра детской онкологии и гематологии. Его построят в 2023 году. Также Радий Хабиров прокомментировал вопрос о целесообразности строительства госпиталей в Сибае и Туймазах. Учреждения после пандемии могут переквалифицировать в больницы для оказания помощи пациентам и проводить в них плановые процедуры. В этом году на сферу здравоохранения республики была выделена значительная часть бюджета.

28 миллиардов – это огромная сумма. Такого никогда не было, чтобы за год было вложено столько средств. Этот результат на много лет определяет будущее медицины. Это новые ФАПы, новые поликлиники, новые больницы. Шамиль Булатов, главный врач РКБ им. Г. Куватова

Также в интервью Радий Хабиров отметил, что говорить об итогах транспортной реформы преждевременно, однако в целом работа идет. Так, на дорогах республики исчезают автобусы марки «ПАЗ» как не соответствующие условиям и недостаточно комфортные для населения. Внедряется транспортная карта «Алга», пресекается нелегальные пассажирские перевозки, оборот которых, по оценкам Хабирова, составлял 7 млрд. рублей в год.