Общественники Башкортостана прокомментировали интервью Радия Хабирова

Злободневные темы и вопросы. Накануне глава республики в прямом эфире дал большое интервью по итогам года. Оно длилось более двух часов. Были затронуты и проблемы, касающиеся медицины.
Руководитель республики ответил на вопрос о затянувшемся строительстве Центра детской онкологии и гематологии. Его построят в 2023 году. Также Радий Хабиров прокомментировал вопрос о целесообразности строительства госпиталей в Сибае и Туймазах. Учреждения после пандемии могут переквалифицировать в больницы для оказания помощи пациентам и проводить в них плановые процедуры. В этом году на сферу здравоохранения республики была выделена значительная часть бюджета.
Также в интервью Радий Хабиров отметил, что говорить об итогах транспортной реформы преждевременно, однако в целом работа идет. Так, на дорогах республики исчезают автобусы марки «ПАЗ» как не соответствующие условиям и недостаточно комфортные для населения. Внедряется транспортная карта «Алга», пресекается нелегальные пассажирские перевозки, оборот которых, по оценкам Хабирова, составлял 7 млрд. рублей в год.