Выдавала себя за умершую: в Уфе предстали перед судом «чёрные» риелторы

В Уфе перед судом предстала группа «чёрных» риелторов. Троих местных жителей осудили по статьям «мошенничество, с лишением права гражданина на жилое помещение» и «покушение на мошенничество».

По версии следствия, с октября 2019 по март 2020 года один из членов банды работал в похоронном бюро, через которое собирал информацию об умерших и передавал её своему подельнику. Мужчина находил риелторов, которые готовили поддельные документы на квартиры, а после находили покупателей и сопровождали регистрацию сделок.

Банда совершала и совсем вопиющие сделки. Например, чтобы продать квартиру 77-летней умершей женщины, они нашли похожую уфимку, проникли в помещение, заменили замки, подготовили все документы и доверенности, а после продали чужую жилую площадь за 2,7 млн рублей. Группа злоумышленников совершила и другие подобные мошенничества.