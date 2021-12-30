В Башкирии был задержан опасный убийца из Новосибирска

В Башкирии скрывался убийца из Новосибирска. Об этом сообщил следственный комитет по Новосибирской области. Известно, что преступника задержали в Туймазах.

По версии следствия, преступление было совершено ещё в мае 2018 года. Подозреваемый находился в машине своего знакомого. Во время пути между ними вспыхнул конфликт, во время которого убийца выстрелил в голову своего оппонента из боевого пистолета. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.