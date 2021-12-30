В Уфе домашняя собака напала на 10-летнего ребенка

Родители пострадавшей 10-летней девочки
обратились к врачам и полиции. Однако владелец добермана отрицает факт
происшествия и отказывается давать какие-либо комментарии. Как быть в этой
ситуации?
10-летняя
Надя Валиева надолго запомнит, как сходила в гости к родственникам. Девочка
рассказывает, что ее забрала тетя, а когда они пришли в дом, на нее неожиданно
напала собака.
Выбежала эта собака, я ее гладила, все нормально было, но потом она начала меня кусать за руку. Собаку
они начали отталкивать от меня, потом ее закрыли в другой комнате. А я
испугалась из-за того, что у меня идет кровь.Надя Валиева
Отец
девочки не сразу узнал о случившемся, а только поздно вечером. Ребенок проводил
время у родственников со стороны матери. Мама Нади умерла несколько лет назад, и
правила общения определял суд, когда устанавливал, с кем будет жить девочка.
Она осталась с отцом. Однако какую-либо вину владельцы собаки не признают.
Здравствуйте, Татьяна Лапук?
– Да. – Хотели комментарий получить по поводу того, что собака покусала. – Что?!
Вы ничего не выдумали, дорогая моя…Татьяна родственница Нади Валиевой
Отец
Нади,Руслан Валиев, уже обратился в медикам, которые подтвердили наличие ран.
Юристы в такой ситуации рекомендуют защищать свои права через суд.
В рамках закона наказать
надо. Больше не буду отдавать ребенка туда, где эта агрессивная бойцовая собака.Руслан Валиев, отец Нади Валиевой
В данной ситуации
потерпевшая сторона может обратиться с иском в суд о взыскании компенсации
морального вреда, причиненного укусами собаки. Иск подается потерпевшей
стороной. К хозяину собаки. Но для того чтобы обратится с иском в суд, необходимо вызвать для начала полицию и скорую, чтобы последние оказали
медицинскую помощь. Полиция же установит все обстоятельства, которые могут быть
положены в основу гражданского дела.Искандер Фахретдинов, юрист
Семья
пострадавшего ребенка еще не решила, будет ли обращаться в суд. Но уже
обратилась в полицию, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.