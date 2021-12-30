В Уфе домашняя собака напала на 10-летнего ребенка

Родители пострадавшей 10-летней девочки обратились к врачам и полиции. Однако владелец добермана отрицает факт происшествия и отказывается давать какие-либо комментарии. Как быть в этой ситуации?

10-летняя Надя Валиева надолго запомнит, как сходила в гости к родственникам. Девочка рассказывает, что ее забрала тетя, а когда они пришли в дом, на нее неожиданно напала собака.

Выбежала эта собака, я ее гладила, все нормально было, но потом она начала меня кусать за руку. Собаку они начали отталкивать от меня, потом ее закрыли в другой комнате. А я испугалась из-за того, что у меня идет кровь. Надя Валиева

Отец девочки не сразу узнал о случившемся, а только поздно вечером. Ребенок проводил время у родственников со стороны матери. Мама Нади умерла несколько лет назад, и правила общения определял суд, когда устанавливал, с кем будет жить девочка. Она осталась с отцом. Однако какую-либо вину владельцы собаки не признают.

Здравствуйте, Татьяна Лапук? – Да. – Хотели комментарий получить по поводу того, что собака покусала. – Что?! Вы ничего не выдумали, дорогая моя… Татьяна родственница Нади Валиевой

Отец Нади,Руслан Валиев, уже обратился в медикам, которые подтвердили наличие ран. Юристы в такой ситуации рекомендуют защищать свои права через суд.

В рамках закона наказать надо. Больше не буду отдавать ребенка туда, где эта агрессивная бойцовая собака. Руслан Валиев, отец Нади Валиевой

В данной ситуации потерпевшая сторона может обратиться с иском в суд о взыскании компенсации морального вреда, причиненного укусами собаки. Иск подается потерпевшей стороной. К хозяину собаки. Но для того чтобы обратится с иском в суд, необходимо вызвать для начала полицию и скорую, чтобы последние оказали медицинскую помощь. Полиция же установит все обстоятельства, которые могут быть положены в основу гражданского дела. Искандер Фахретдинов, юрист