Эльвира Аиткулова – об объединении БашГУ и УГАТУ: «Большой шаг вперед»

Правильная расстановка приоритетов в социальной сфере региона – залог благополучного развития. Такую оценку дают эксперты большому интервью Главы Башкортостана Радия Хабирова по итогам года. Тема стала одной из ключевых. В этом году был принят закон о детях войны.

Отныне они имеют право на льготы, а также получение единовременных выплат. Радий Хабиров отметил, что работу в этом направлении будут продолжать. Кроме того, регион сделал большой шаг в вопросе с обманутыми дольщиками. Башкортостан – в числе регионов-лидеров страны по получению федеральных средств и выделению своих ресурсов для решения данной проблемы. Отдельно была затронута и тема образования, в частности, объединение Башкирского госуниверситета и УГАТУ.