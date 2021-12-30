Фонд поддержки инвалидов в Гафурийском районе выиграл президентский грант

Сообщество «Луч надежды» получило 480 тысяч рублей. На эти деньги в Центре для развития детей с ограниченными возможностями здоровья приобрели интерактивный логопедический комплекс и другое необходимое оборудование.

Всего в Гафурийском районе около 180 детей-инвалидов. Три года назад инициативные родители создали объединение «Солнышко». Им выделили помещение, где для ребят с особенностями здоровья проводят развивающие занятия. Сейчас в Центре развития и реабилитации детей-инвалидов появилось пять новых площадок: массажный кабинет, солевая комната, гончарная мастерская и кабинет кружковой работы. Там ребята могут вязать, шить и учиться готовить. В здании также есть велодорожка, гимнастический центр, тренажеры. В новых посещениях провели ремонт. В этом организации помог предприниматель Максим Видинеев.