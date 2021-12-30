В Уфе старые автобусы ПАЗ больше не перевозят пассажиров

В Уфе с дорог города пропали все старые автобусы ПАЗ. Об этом мэрия столицы сообщила корреспондентам «КП-Уфа».

С 29 сентября перевозка пассажиров старыми автобусами стала невозможна. Напомним, изначально полностью избавиться от ПАЗиков хотели к 15 декабря. Однако на тот момент по Уфе курсировали 68 машин частных перевозчиков.

В том числе, суд полностью приостановил работу маршрутов №272 и №298. Известно, что индивидуальный предприниматель, которому принадлежат рейсы, готов оспаривать решение суда.