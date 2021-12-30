Главе Башкирии вручили памятный подарок из прошлого

Сегодня в рамках торжественной встречи редактор телеканала вручила Радию Хабирову памятный подарок – фотографию, сделанную в 1986 году. Снимок имеет интересную и долгую историю. Тогда командир отряда организовал сабантуй, где молодые ребята показывали свою силу в борьбе на поясах. В том числе, и сам Радий Хабиров, который выступил не только организатором мероприятия и судьей, но и участником боёв. Фотографию Юсуповой в 2007 году прислал товарищ из Германии Марио Битнер, который также в 1986 году был членом стройотряда и видным спортсменом.