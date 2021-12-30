Главе Башкирии вручили памятный подарок из прошлого

Сегодня, 30 декабря, Глава Башкирии посетил ГУП ТРК «Башкортостан». Поездка носила рабочий характер.
Радию Хабирову провели экскурсию по предприятию. Глава региона вручил государственные награды республики сотрудникам телерадиокомпании.
Оказалось, редактор телеканала БСТ Гульдария Юсупова работала в стройотряде БГУ «Дружба», который в 1986 году возглавлял Радий Хабиров. Будучи командиром отряда, он оказал влияние на творческое развитие Гульдарии Юсуповой.
Сегодня в рамках торжественной встречи редактор телеканала вручила Радию Хабирову памятный подарок – фотографию, сделанную в 1986 году. Снимок имеет интересную и долгую историю. Тогда командир отряда организовал сабантуй, где молодые ребята показывали свою силу в борьбе на поясах. В том числе, и сам Радий Хабиров, который выступил не только организатором мероприятия и судьей, но и участником боёв. Фотографию Юсуповой в 2007 году прислал товарищ из Германии Марио Битнер, который также в 1986 году был членом стройотряда и видным спортсменом.