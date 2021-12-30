В Башкирии житель села убил незнакомца одним ударом ладони

В Баймакском районе перед судом предстал житель села, которого обвинили в убийстве прохожего. Инцидент произошёл ещё в августе 2021 года.

По версии следствия, мужчина поздней ночью выходил из кафе, но случайно встретился с прохожим. Ему показалось, что незнакомец его оскорбил и толкнул плечом. Из-за этого между мужчинами вспыхнула ссора. Обвиняемый ударил оппонента ладонью по лицу, он потерял равновесие, начал пятиться назад и внезапно потерял сознание.

Подозреваемый попытался привести пострадавшего в чувство. Вскоре его доставили в больницу, где через полтора часа он скончался. Оказалось, у мужчины после удара началось кровоизлияние в мозг, что привело к отеку внутренних органов.