«БСТ – наша гордость»: Радий Хабиров поздравил коллектив телеканала с Новым годом

Причин много. Вот, например, вы представляете себя без правой руки или без внутренних органов? Это уже в тебе, это вшито в тебя, это живёт вместе с тобой. Это всё заставляет человека двигаться дальше, расти, не застаиваться на месте. И за это, мне кажется, каждый благодарен своей профессии, но я, в частности, новостям.

Евгений Романов, заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан