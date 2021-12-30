«БСТ – наша гордость»: Радий Хабиров поздравил коллектив телеканала с Новым годом

Глава Башкортостана поздравил коллектив телеканала БСТ с наступающим Новым годом. Радий Хабиров отметил, что для всех уходящий год был непростым. Но даже в таких условиях Башкирское спутниковое телевидение смогло выдержать конкуренцию с федеральными каналами. На мировом уровне была организована трансляция крупных международных мероприятий, широко освещалась общественно-политическая жизнь республики. Руководитель региона также отметил, что с каждым годом рейтинги телеканала растут. Только в этом году доля просмотров выросла на 13%.

БСТ – наша гордость, это гордость нашей республики. Мы очень серьезно относимся к тому, что здесь происходит. Очень ценим и благодарим вас за содержательную работу. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана вручил государственные награды сотрудникам телерадиокомпании. Почетной грамотой награждены руководитель отдела звукорежиссеров радио «Юлдаш» Гульнур Муталапова, руководитель редакции познавательных программ Гузель Хамитова. Семь человек удостоились звания «Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан».  В их числе комментатор отдела специальных репортажей Вариса Нигматуллина, начальник отдела выпуска программ Айгуль Татарникова и ведущий новостей телеканала БСТ Евгений Романов. Он отметил, что не представляет себя в другой профессии. За годы работы редакция информационных программ стала для Евгения Романова вторым домом. 

Фото №1 - «БСТ – наша гордость»: Радий Хабиров поздравил коллектив телеканала с Новым годом

Причин много. Вот, например, вы представляете себя без правой руки или без внутренних органов? Это уже в тебе, это вшито в тебя, это живёт вместе с тобой. Это всё заставляет человека двигаться дальше, расти, не застаиваться на месте. И за это, мне кажется, каждый благодарен своей профессии, но я, в частности, новостям.

Евгений Романов, заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан

Я езжу по Башкортостану, езжу по другим регионам. Наш канал смотрят. Самое главное, говорят, что вы сохранили удивительную способность быть добрым телеканалом. На вашем канале нет насилия. Вы всегда сеете добро и рассказываете о самом светлом. И, наверное, в этом сила нашего телеканала.

Гузель Хамитова, руководитель редакции познавательных программ телеканала «БСТ»
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