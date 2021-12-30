«БСТ – наша гордость»: Радий Хабиров поздравил коллектив телеканала с Новым годом

Глава Башкортостана поздравил коллектив телеканала БСТ с наступающим Новым годом. Радий Хабиров отметил, что для всех уходящий год был непростым. Но даже в таких условиях Башкирское спутниковое телевидение смогло выдержать конкуренцию с федеральными каналами. На мировом уровне была организована трансляция крупных международных мероприятий, широко освещалась общественно-политическая жизнь республики. Руководитель региона также отметил, что с каждым годом рейтинги телеканала растут. Только в этом году доля просмотров выросла на 13%.
Глава Башкортостана вручил государственные награды сотрудникам телерадиокомпании. Почетной грамотой награждены руководитель отдела звукорежиссеров радио «Юлдаш» Гульнур Муталапова, руководитель редакции познавательных программ Гузель Хамитова. Семь человек удостоились звания «Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан». В их числе комментатор отдела специальных репортажей Вариса Нигматуллина, начальник отдела выпуска программ Айгуль Татарникова и ведущий новостей телеканала БСТ Евгений Романов. Он отметил, что не представляет себя в другой профессии. За годы работы редакция информационных программ стала для Евгения Романова вторым домом.