Житель Башкирии убил сожительницу топором

В Башкирии перед судом предстал мужчина, которого обвинили в убийстве сожительницы. Известно, что преступление произошло ещё в 2015 году.

13 июля житель Баймака из-за сильных неприязненных чувств решил напугать возлюбленную – он схватил руками её горло и начал душить. Женщине удалось выбраться из захвата, но сожитель догнал её и серьёзно избил.

Через три дня мужчина вновь совершил нападение на сожительницу. Он схватил топор, пришёл в дом к женщине, сначала несколько раз ударил руками и ногами, а после нанёс 10 ударов по разным частям тела инструментом.

Медики диагностировали травматическую ампутацию левой ушной раковины, рану на левой нижней конечности, раны на голове, сопровождавшиеся открытой черепно-мозговой травмой, линейным и вдавленным переломом свода черепа с повреждением твердой мозговой оболочки и другие. Женщина скончалась в больнице из-за открытой черепно-мозговой травмы.