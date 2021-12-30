Житель Башкирии убил сожительницу топором

В Башкирии перед судом предстал мужчина, которого обвинили в убийстве сожительницы. Известно, что преступление произошло ещё в 2015 году.
13 июля житель Баймака из-за сильных неприязненных чувств решил напугать возлюбленную – он схватил руками её горло и начал душить. Женщине удалось выбраться из захвата, но сожитель догнал её и серьёзно избил.
Через три дня мужчина вновь совершил нападение на сожительницу. Он схватил топор, пришёл в дом к женщине, сначала несколько раз ударил руками и ногами, а после нанёс 10 ударов по разным частям тела инструментом.
Медики диагностировали травматическую ампутацию левой ушной раковины, рану на левой нижней конечности, раны на голове, сопровождавшиеся открытой черепно-мозговой травмой, линейным и вдавленным переломом свода черепа с повреждением твердой мозговой оболочки и другие. Женщина скончалась в больнице из-за открытой черепно-мозговой травмы.
Оказалось, что мужчина грозил и о собственной смерти, когда получил отказ от возлюбленной в совместном сожительстве. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.