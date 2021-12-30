В Башкирии стартовала акция «Вместо конфет»

Акция направлена на то, чтобы благотворители обратили внимание на качество детских новогодних подарков и заменили сладости на книги и образовательные программы. Принять участие в акции могут все желающие.

Для этого нужно выбрать книгу на сайте ВМЕСТОКОНФЕТ.РФ и передать их представителям детского дома. Чтобы передать литературу в другой город или район республики, можно связаться с организаторами по указанному на сайте номеру телефона. Проект реализует благотворительный фонд «Территория счастья» совместно с Министерством семьи, труда и социальной защиты населения республики.