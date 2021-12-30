Радий Хабиров вручил госнаграды сотрудникам телерадиокомпании «Башкортостан»

Глава Башкортостана поздравил коллектив телеканала БСТ с наступающим Новым годом. Радию Хабирову организовали экскурсию по редакциям. Впервые руководитель региона заглянул и в службу новостей, где смог лично узнать, как работает самая оперативная редакция главного телеканала республики.

О таком в эфире не говорили, но в самый пик пандемии коллектив уже приготовил тревожные чемоданчики на случай вспышки коронавируса в редакции. Бригаду разделили на две части, которые не пересекались, чтобы избежать заражения. К счастью, самого страшного развития сценария удалось избежать. И сейчас журналисты, монтажёры, операторы, режиссеры работают в одну смену.

Радий Хабиров посетил редакцию программы «Республика Live». Перед Новым годом в эфире БСТ выйдет 398-й выпуск, а всего снято 400 передач. Также руководитель региона осмотрел коммутационно-распределительную аппаратную телерадиокомпании, которая является «сердцем» всех телеканалов, входящих в структуру ГУП ТРК «Башкортостан». Руководителя республики пригласили и в эфирные зоны радиостанций «Спутник ФМ» и «Юлдаш».

Куда наши слушатели уходят, туда и мы уходим. Мы интернет практически завоевываем. Среди национальных СМИ у нас самое большое количество подписчиков. Около 80 тысяч. Миляуша Ягафарова, главный редактор радиостанции «Юлдаш»

В самой большой студии БСТ Радий Хабиров встретился с коллективами остальных редакций и отделов. Глава Башкортостана отметил, что для всех уходящий год был непростым. Но даже в таких условиях Башкирское спутниковое телевидение смогло выдержать конкуренцию с федеральными каналами. На мировом уровне была организована трансляция крупных международных мероприятий, широко освещалась общественно-политическая жизнь республики.

БСТ – это наша гордость, это гордость нашей республики. Мы очень серьезно относимся к тому, что здесь происходит. Очень ценим и благодарим вас за содержательную работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана вручил государственные награды сотрудникам телерадиокомпании. Почётной грамотой республики награждены руководитель отдела звукорежиссеров радио «Юлдаш» Гульнур Муталапова, руководитель редакции познавательных программ Гузель Хамитова. Семь человек удостоились звания «Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан». В их числе комментатор отдела специальных репортажей Вариса Нигматуллина, начальник отдела выпуска программ Айгуль Татарникова, директор телерадиокомпании Рустам Зарафутдинов, главный специалист отдела художественных программ Янис Рамазанов, режиссёр Фирдаус Харисова и ведущий новостей телеканала БСТ Евгений Романов. Он отметил, что не представляет себя в другой профессии. За годы работы редакция информационных программ стала для него вторым домом.

Причин много. Вот, например, вы представляете себя без правой руки или без внутренних органов? Это уже в тебе, это вшито в тебя, это живёт вместе с тобой. Это всё заставляет человека двигаться дальше, расти, не застаиваться на месте. И за это, мне кажется, каждый благодарен своей профессии, но я в частности новостям. Евгений Романов, заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан

Радий Хабиров отметил, что с каждым годом рейтинги телеканала растут. Только в этом году доля просмотров выросла на 13%. У сотрудников есть на этот счет своё объяснение.

Я езжу по Башкортостану, езжу по другим регионам. Наш канал смотрят. Самое главное, говорят, что вы сохранили удивительную способность быть добрым телеканалом. На вашем канале нет насилия. Вы всегда сеете добро и рассказываете о самом светлом. И, наверное, в этом сила нашего телеканала. Гузель Хамитова, руководитель редакции познавательных программ телеканала «БСТ»

В преддверии Нового года подарок получил и сам Глава Башкортостана. Главный специалист башкирской редакции новостей Гульдария Юсупова вручила Радию Хабирову совместную фотографию, сделанную в 1986 году. Тогда будущий руководитель республики в составе студенческих отрядов вместе со студентами из ГДР строили в Нефтекамске завод «Башсельмаш».

Дело в том, что эту фотографию в 2005 году мне прислал командир отряда из Германии Мари Биттнер. И это историческая фотография, на мой взгляд. И я решила, что она должна храниться у Главы республики. Возможно, когда-нибудь в Башкортостане будет музей интернациональных студенческих отрядов. Я так думаю. Гульдария Юсупова, заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан