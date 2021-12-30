Радий Хабиров вручил госнаграды сотрудникам телерадиокомпании «Башкортостан»

Глава Башкортостана поздравил коллектив телеканала БСТ с наступающим Новым годом. Радию Хабирову организовали экскурсию по редакциям. Впервые руководитель региона заглянул и в службу новостей, где смог лично узнать, как работает самая оперативная редакция главного телеканала республики.
О таком в эфире не говорили, но в самый пик пандемии коллектив уже приготовил тревожные чемоданчики на случай вспышки коронавируса в редакции. Бригаду разделили на две части, которые не пересекались, чтобы избежать заражения. К счастью, самого страшного развития сценария удалось избежать. И сейчас журналисты, монтажёры, операторы, режиссеры работают в одну смену.
Радий Хабиров посетил редакцию программы «Республика Live». Перед Новым годом в эфире БСТ выйдет 398-й выпуск, а всего снято 400 передач. Также руководитель региона осмотрел коммутационно-распределительную аппаратную телерадиокомпании, которая является «сердцем» всех телеканалов, входящих в структуру ГУП ТРК «Башкортостан». Руководителя республики пригласили и в эфирные зоны радиостанций «Спутник ФМ» и «Юлдаш».
В самой большой студии БСТ Радий Хабиров встретился с коллективами остальных редакций и отделов. Глава Башкортостана отметил, что для всех уходящий год был непростым. Но даже в таких условиях Башкирское спутниковое телевидение смогло выдержать конкуренцию с федеральными каналами. На мировом уровне была организована трансляция крупных международных мероприятий, широко освещалась общественно-политическая жизнь республики.
Глава Башкортостана вручил государственные награды сотрудникам телерадиокомпании. Почётной грамотой республики награждены руководитель отдела звукорежиссеров радио «Юлдаш» Гульнур Муталапова, руководитель редакции познавательных программ Гузель Хамитова. Семь человек удостоились звания «Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан». В их числе комментатор отдела специальных репортажей Вариса Нигматуллина, начальник отдела выпуска программ Айгуль Татарникова, директор телерадиокомпании Рустам Зарафутдинов, главный специалист отдела художественных программ Янис Рамазанов, режиссёр Фирдаус Харисова и ведущий новостей телеканала БСТ Евгений Романов. Он отметил, что не представляет себя в другой профессии. За годы работы редакция информационных программ стала для него вторым домом.
Радий Хабиров отметил, что с каждым годом рейтинги телеканала растут. Только в этом году доля просмотров выросла на 13%. У сотрудников есть на этот счет своё объяснение.
В преддверии Нового года подарок получил и сам Глава Башкортостана. Главный специалист башкирской редакции новостей Гульдария Юсупова вручила Радию Хабирову совместную фотографию, сделанную в 1986 году. Тогда будущий руководитель республики в составе студенческих отрядов вместе со студентами из ГДР строили в Нефтекамске завод «Башсельмаш».
В завершение встречи Радий Хабиров ответил на вопросы сотрудников и добавил, что в следующем году республика выделит финансирование на модернизацию телерадиокомпании «Башкортостан». С Новым годом глава региона поздравил и наших коллег из филиала ВГТРК, также вручив им благодарственные письма и государственные награды.