В Уфе наградили пожарных и волонтеров, принимавших участие в ликвидации лесных пожаров

Среди награжденных – бульдозеристы, которые не спали сутками, отрезая огонь от сёл и деревень, предприниматели, кормившие за свой счёт огнеборцев и предоставившие технику. Награды получили и журналисты, работающие на лесных пожарах.

Благодарность главы республики вручили корреспонденту БСТ Анастасии Ильчибаевой. Также отметили группу спортсменов, профессионально занимавшихся туризмом и помогавших в тушение огня в Абзелиловском районе. Их спортивная подготовка и знание троп сильно помогли пожарным.

Медали за доблесть тоже нашли своих героев. Награду получили четыре мальчика. Все они спасли из Солдатского озера тонувших детей, но в разное время. Воспитанники Уфимской детской железной дороги Серафим и Максим помогли выбраться 7-летней девочке в конце ноябре, а уже в начале следующего месяца школьники Тимур и Илья достали из воды своего товарища.