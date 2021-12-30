В Уфе обсудили итоги работы спортивной отрасли Башкортостана в 2021 году

В Уфе появятся новые крупные спортсооружения. Сегодня состоялся Совет по вопросам развития физической культуры и спорта при главе республики. На мероприятии подвели итоги уходящего года и рассказали о планах. Со своими предложениями выступали участники заседания, олимпийские чемпионы и победители международных турниров.

Аделина Загидуллина стала первой из башкирских рапиристок, кому удалось завоевать олимпийское золото. Путь к медали у спортсменки получился непростым. На играх в Рио-де-Жанейро Аделина поехала только в качестве спарринг-партнера. Своего шанса она ждала пять лет.

2021 для башкирского спорта получился успешным. И это несмотря на трудности и сложности пандемии. Уфимская «Агидель» завоевала Кубок ЖХЛ, в мотогонках на льду появились свои башкирские чемпионы мира и Европы, а на Паралимпийских играх наши спортсмены заработали более 12 медалей различного достоинства.

В Уфе в этом году на высочайшем уровне прошло первенство мира по спортивной борьбе и командный чемпионат Европы по дзюдо. Вскоре в столице республики могут появиться сразу несколько новых крупных спортсооружений. В 2024 году Уфа празднует юбилей. Значимую долю в инфраструктуре 450-летия занимает спортивная. Уже в следующем году приступят к строительству дворца борьбы. В планах и появление комплекса гребного слалома и Центра фехтования.

Говорили и о строительстве футбольного стадиона. Вариант возведения крупного комплекса рассматривали еще до пандемии. Однако коронавирус внес свои коррективы, в реализации больших планов пришлось взять паузу.

Учитывая финансовые затраты и строительство ряда крупных спортивных объектов к 450-летию Уфы, необходимо трезво смотреть на дальнейшие перспективы. Поэтому считаю реальным увидеть новый футбольный стадион в Уфе к 2027 году. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Участники заседания выступали со своими предложениями. Говорили и о развитии хоккея в республике. В этом направлении в регионе работают 10 спортшкол. В перспективе создание централизованной системы подготовки юных хоккеистов.

Республика интересна инвесторам. Так руководитель компании Green Hill, которая занимается профессиональной и любительской экипировкой и спортивным инвентарем, высказал желание развивать свой бизнес в Башкортостане. Руководитель региона поддержал идею о сотрудничестве.

У нас там уже есть производитель спортивной одежды «Заспорт», поэтому ваше соседство с коллегами позволит сформировать кластер спортивной атрибутики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан