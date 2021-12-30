В Уфе Детская филармония распахнула двери после капремонта

Вернулись в родные стены. Более 400 воспитанников Уфимской детской филармонии снова будут заниматься в привычном здании но по-новому. Сегодня учреждение распахнуло свои двери после реновации. С условиями, созданными для творческих коллективов, ознакомились уфимский градоначальник и министр культуры Башкортостана.

На капитальный ремонт помещений было потрачено порядка 88 миллионов рублей. Здание Детской филармонии является памятником архитектуры ХХ века. Помещения бывшего Дворца культуры УЗЭМИК, его сцена, репетиционные аудитории не отвечали требованиям.

Два года дети ждали, когда мы откроем. Наконец-то, в канун Нового года, у нас это получилось сделать, нам это очень приятно. Сегодня все залы соответствуют современным нормам.

Сергей Греков, глава администрации г. Уфы

Реконструкция Детской филармонии проводилась в рамках национального проекта «Культура». Это также объект, который сделан в рамках этого большого федерального проекта. Я уверена, что число детей теперь будет увеличиваться.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

Эстрадные и бальные танцы, вокальные студии, образцовый театр и много других. Уфимская детская  филармония объединяет творческие коллективы разных жанровых направлений. Ежегодно на базе учреждения проводится около 350 культурно-массовых мероприятий.

Фото №1 - В Уфе Детская филармония распахнула двери после капремонта

Мы очень рады, что перед Новым годом это случилось. Как будто чудо, как будто Дед Мороз принес подарки для детей, для всех руководителей.

Эдуард Глимнуров, руководитель коллектива спортивного бального танца «Успех»
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