В Уфе Детская филармония распахнула двери после капремонта

Вернулись в родные стены. Более 400 воспитанников Уфимской детской филармонии снова будут заниматься в привычном здании но по-новому. Сегодня учреждение распахнуло свои двери после реновации. С условиями, созданными для творческих коллективов, ознакомились уфимский градоначальник и министр культуры Башкортостана.
На капитальный ремонт помещений было потрачено порядка 88 миллионов рублей. Здание Детской филармонии является памятником архитектуры ХХ века. Помещения бывшего Дворца культуры УЗЭМИК, его сцена, репетиционные аудитории не отвечали требованиям.
Эстрадные и бальные танцы, вокальные студии, образцовый театр и много других. Уфимская детская филармония объединяет творческие коллективы разных жанровых направлений. Ежегодно на базе учреждения проводится около 350 культурно-массовых мероприятий.