В Уфе нашли пропавшего три недели назад пса

Маленькое чудо в канун Нового года. Три недели в Уфе искали пса, который угодил под машину, испугался, убежал и потерялся в большом городе. Всё это время Квинта пытались найти хозяева, неравнодушные граждане и даже кинологи. Но старания оказались не напрасны. Собаку нашли, а счастливчик получил вознаграждение в 40 тысяч рублей.
Немецкая овчарка по кличке Фани не любитель, а настоящий профессионал. Все-таки служебно-розыскная собака кинологического подразделения ФСИН. И сегодня её главная задача – найти другого пса, который уже почти три недели скитается в большом городе.
Пес по кличке Квинт потерялся после автомобильной аварии. По словам хозяев, собаку во время прогулки ударила машина. От чего он испугался и бросился бежать. Догнать четвероного не удалось.
А между тем в Уфе в это время ударили морозы, шансов найти пса оставалось всё меньше.
И вот когда надежды уже не было, хозяину пропавшей собаки позвонили. Оказалось, что в том же районе, где работают кинологи, нашли пса похожего по описанию. Осталось только проверить и убедиться, что это именно Квинт.
История со счастливым концом. Спустя три недели уличной жизни на морозе пропавший пес всё-таки нашелся. Хозяева называют это не иначе как новогодним чудом и лучшим подарком к празднику.