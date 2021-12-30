В Уфе нашли пропавшего три недели назад пса

Маленькое чудо в канун Нового года. Три недели в Уфе искали пса, который угодил под машину, испугался, убежал и потерялся в большом городе. Всё это время Квинта пытались найти хозяева, неравнодушные граждане и даже кинологи. Но старания оказались не напрасны. Собаку нашли, а счастливчик получил вознаграждение в 40 тысяч рублей.

Немецкая овчарка по кличке Фани не любитель, а настоящий профессионал. Все-таки служебно-розыскная собака кинологического подразделения ФСИН. И сегодня её главная задача – найти другого пса, который уже почти три недели скитается в большом городе.

Прошло уже много времени, можем сейчас отработать след, где его видели. Александр Султанов, кинолог

Пес по кличке Квинт потерялся после автомобильной аварии. По словам хозяев, собаку во время прогулки ударила машина. От чего он испугался и бросился бежать. Догнать четвероного не удалось.

Убежал и дорогу домой найти сам не смог. Ефим Измайлов, хозяин пропавшей собаки

А между тем в Уфе в это время ударили морозы, шансов найти пса оставалось всё меньше.

Домашний пес может протянуть не больше семи суток. Александр Султанов, кинолог

И вот когда надежды уже не было, хозяину пропавшей собаки позвонили. Оказалось, что в том же районе, где работают кинологи, нашли пса похожего по описанию. Осталось только проверить и убедиться, что это именно Квинт.