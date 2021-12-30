В Уфе нашли пропавшего три недели назад пса

Маленькое чудо в канун Нового года. Три недели в Уфе искали пса, который угодил под машину, испугался, убежал и потерялся в большом городе. Всё это время Квинта пытались найти хозяева, неравнодушные граждане и даже кинологи. Но старания оказались не напрасны. Собаку нашли, а счастливчик получил вознаграждение в 40 тысяч рублей.

Немецкая овчарка по кличке Фани не любитель, а настоящий профессионал. Все-таки служебно-розыскная собака кинологического подразделения ФСИН. И сегодня её главная задача – найти другого пса, который уже почти три недели скитается в большом городе. 

Прошло уже много времени, можем сейчас отработать след, где его видели.

Александр Султанов, кинолог
Фото №1 - В Уфе нашли пропавшего три недели назад пса

Пес по кличке Квинт потерялся после автомобильной аварии. По словам хозяев, собаку во время прогулки ударила машина. От чего он испугался и бросился бежать. Догнать четвероного не удалось.

Убежал и дорогу домой найти сам не смог.

Ефим Измайлов, хозяин пропавшей собаки

А между тем в Уфе в это время ударили морозы, шансов найти пса оставалось всё меньше.

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Домашний пес может протянуть не больше семи суток.

Александр Султанов, кинолог

И вот когда надежды уже не было, хозяину пропавшей собаки позвонили. Оказалось, что в том же районе, где работают кинологи, нашли пса похожего по описанию. Осталось только проверить и убедиться, что это именно Квинт.  

История со счастливым концом. Спустя три недели уличной жизни на морозе пропавший пес всё-таки нашелся. Хозяева называют это не иначе как новогодним чудом и лучшим подарком к празднику.

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