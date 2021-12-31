В Уфе пройдет новогодний фестиваль «TERRA ZIMA»

Правительство Уфы вновь устраивает для жителей новогодний фестиваль «TERRA ZIMA». Основное действие будет возле Гостиного двора и начнется 31 декабря в 22:00.

Гости смогут поучаствовать в розыгрышах, флешмобах и получить подарки от организаторов. Ближе к полуночи на сцене прозвучат слова поздравления от главы администрации Уфы Сергея Грекова, Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и Президента Российской Федерации Владимира Путина.