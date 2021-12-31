«Звонки идут постоянно»: в Уфе показали работу Системы-112 в праздники

Татьяна Куликова – один из самых опытных психологов Центра обработки вызовов 112. Иногда именно от её своевременных и столь нужных слов поддержки может зависеть жизнь человека. Если у других операторов вызов длится 2-3 минуты, то у психолога разговор может затянуться на полчаса и более. Для Татьяны это уже не первое новогоднее дежурство.

Как проводим? Так же, как и обычные рабочие дни. Даже в Новый год не можем позволить себе бокал шампанского, потому что звонки идут постоянно. И в 23:50 может поступить вызов, и в полночь. Иногда по полчаса длятся разговоры. Пока ещё более-менее тихо, но вечером начнется горячая пора. Татьяна Куликова, психолог оперативно-дежурной смены Центра обработки вызовов Системы-112

На новогоднее дежурство заступили 20 сотрудников Центра обработки вызовов. Звонки здесь не прекращаются ни на минуту. Хотя традиционные номера экстренных служб 01, 02, 03 еще работают, люди привыкли набирать 112.

Сами представляете, если экстренная ситуация, человек может долго обзванивать службы. Например, при серьезном ДТП нужно вызвать скорую, полицию, спасателей. Это займет время. А когда звонишь в 112, оператор сам распределяет в автоматическом режиме все вызовы и направляет экстренные службы на место. Тимур Алимов, начальник Центра обработки вызовов Системы-112

Поздравить коллектив с наступающим Новым годом приехали вице-премьер республиканского правительства Ирек Сагитов и руководитель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров. Гости пообщались с диспетчерами, пожелали им лёгкой смены. Хотя понимают: новогодняя ночь без происшествий не обойдется.

На сутки заступают, и поступает сюда любая информация от жителей. Скорая, полиция, пожарные, дороги. Тут психологи есть, могут помочь, и прием звонков возможен на 4 языках: русском, башкирском, татарском, английском. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Система-112 развивается и становится мобильной. Госкомитет по ЧС разработал бесплатное приложение для смартфонов, скачав которое можно в экстренном случае спасти себе жизнь

Мобильное приложение позволяет, самое главное, определить точное местоположение заявителя в автоматическом режиме. Когда карточка придет в 112, там уже через геолокацию будут видны точные координаты, чтобы направить туда экстренные службы. Здесь также указываются медицинские данные. Группа крови, аллергия, инвалидность. Это поможет врачам быстрее оказать помощь. Перечень может быть дополнен. Фарит Гумеров, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по ЧС