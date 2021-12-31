В России бизнесмены будут платить единый налоговый платеж

В Госдуму внесли законопроект о едином налоговом платеже для бизнесменов. Путин еще в ноябре подписал указ о переведении на эту систему индивидуальных предпринимателей.

Полное введение нового способа уплаты налога ожидается к 2023 году, но компании, которые согласятся добровольно перейти на него сейчас, могут подать соответствующие заявки уже с 1 апреля.