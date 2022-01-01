Первые ковид-роддома и погибшие врачи: как Башкирия боролась с коронавирусом в 2021 году

2022-й мы по-прежнему встречаем в режиме пандемии. QR-коды, вакцинация – никто и предположить не мог, получая новости из Китая, что всё так затянется. Многое мы стали ценить. И это не столько про походы в кино или торговый центр, сколько про близких. Времена, когда понимаешь, как легко, оказывается, потерять родных, друзей, коллег. Но внушает надежду, когда 80-летние супруги выходят из ковид-госпиталя, держась за руки, когда медики читают пациентам в реанимации письма близких и эти листки им позже передают вместе с выпиской, когда вчерашние больные с букетами цветов пытаются по глазам узнать своих медсестёр. В Уфе открыт мемориал в память о медиках, погибших в пандемию. А ведь их уже больше 30. О тех, кто давно сменил белый халат на комбинезон, а профессию – на призвание.

На каждый крик малыша Руфина Бакаева срывается первой, словно плачет её ребёнок. Так уж вышло, что во время пандемии врачи и медсёстры дёмского роддома временно стали многодетными родителями. Ведь с первых дней жизни ковид лишил этих крох самого важного – тепла материнских объятий.

От волнения у Марины дрожат и голос, и руки. Позади бессонные ночи, слезы и переживания за сына. А в душе – безмерная благодарность врачам. Рождение ребенка поставил под угрозу ковид. После операции женщина больше недели не находила себе места, опасаясь, что инфекция отразится на малыше.

При звуке любого детского плача разрывало сердце. Беспокойство от того, что ребёнок не на руках. И, конечно, хотелось быть вместе. Потому что маленький человек, новая жизнь, и ты абсолютно ещё с этим не знаком. Марина Егорова

А вот для врачей 17-й больницы Уфы детский плач стал большой победой. Значит, у малыша появились силы и он идёт на поправку.

Первые новорождённые с диагнозом ковид появились летом этого года. В августе их стало настолько много, что для лечения малышей открыли специальное отделение на базе 17-й больницы, 4 палаты интенсивной терапии. Именно здесь медицинские работники спасают детей, которым несколько дней, а порой и несколько часов от роду.

Казалось бы, за 30 лет работы в неонатологии Ирина Тихонова спасала недоношенных крох с самыми сложными диагнозами. Но ковид оказался ещё коварней.

Здесь же прогнозу ничего не подлежит. Ни логике, ни прогнозу. Потому что иногда ребёнку вот всё сделал. Вот всё! А ребёнок не выходит. И морально это крайне тяжело – смотреть на страдания детей. Особенно новорождённых. Причём зная, что в 99% они болеют по вине взрослых. Ирина Тихонова, заведующая инфекционным отделением новорождённых с новой коронавирусной инфекцией

Особенно тяжело приходилось медикам, когда только открытый ковид-госпиталь уже к вечеру заполнялся, когда не хватало кислородных разводок, когда внезапно «ронял» сатурацию еще вчера стабильный больной. Врачи признаются: они устали. Устали от переживаний и неизвестности. Устали терять людей.

Мы же тоже люди, у нас тоже есть эмоции, чувства. Родственникам информацию о смерти передавать. Кто-то родителей хоронит. Перед открытием проверяла палаты на готовность, вспоминала тяжелых пациентов, потому что помню, где лежали. Кто-то умер. Эльвира Галинурова, заведующая инфекционным госпиталем ГКБ №13 г. Уфы

Боль и потрясение. Это чувства не только родных. То же самое испытывают и врачи. Под респираторами – синяки на лице, порой даже слёзы, которые почти никто не видит. Так они и сгорают. Для 9-летнего сына врача скорой помощи Елены Гайнулловой мама все еще на дежурстве. Он не выпускает телефон из рук в надежде, что вот-вот она позвонит.

На фотографиях лица тех, кто также стоял за спинами тысяч пациентов, отвоёвывая их жизни у коронавируса. Не думая, что сами окажутся обезоружены в личной схватке. 46 павших героев. Чьи-то мамы и папы, бабушки и дедушки, которых в этот Новый год не дождутся за семейным столом. Это врачи скорой, мчавшиеся доставить больных в госпитали, медсёстры, санитарки, медики из «красных зон», рентгенологи, акушерки, принимающие роды у мам, зараженных ковидом, и выхаживающие потом этих малышей вместо матерей. Вечная память тем, кто выбрал не профессию, а призвание.

Сквозь шум реанимационного оборудования звучат слова, которые заставляют пациентов цепляться за жизнь. Весточки от родных зачитывают даже тем, кто находится без сознания. Им это особенно нужно.

Иногда вкладывают фотографии. Это их подбадривает, они начинают карабкаться. Некоторые не выпускают из рук. Им очень важно знать, что они кому-то нужны, что их ждут. Альфия Добугаенко, врач-анестезиолог-реаниматолог клинико-диагностического инфекционного центра г. Стерлитамака

Из «красной зоны» ждут дома и врача-терапевта Руслана Гумерова. Супруга и 6 детей. В свою первую ковидную вахту врач ушёл спустя неделю после рождения младшего сына. Колыбельные Рамазану пел по видеосвязи, первые шаги тоже пропустил. Теперь же Руслан не выпускает детей из рук, ценя каждую минуту, проведённую вместе.

Они знают, что я всегда на работе, и стараются много не звонить мне, не отвлекать. Уже потом, дома, всё высказывают мне. Как им скучно было, зовут поиграть, погулять. А у меня сил нет уже. Но, конечно, потом находишь силы. Идёшь, гуляешь. Детство же очень короткое. Руслан Гумеров, врач-терапевт, заведующий отделением городской клинической больницы Дёмского района г. Уфы

Страшно было, даже отпускать его не хотели, ну а куда деваться? Профессия такая – врач. Ну а кто как не врачи будет этим заниматься? Поэтому скрепя сердце, тяжело, но отправили. Плакали даже. Гузель Гумерова, супруга Руслана Гумерова