Прорыв ОЭЗ «Алга» и развитие БСК: экономические итоги года для Башкирии

Несмотря на тяжёлое бремя пандемии, республика все же демонстрирует стабильную экономику. Об этом говорят цифры. Башкирия впервые в истории попала в топ-5 регионов Национального рейтинга инвестиционного климата, а по эффективности промышленной политики мы и вовсе первые в стране. Несомненно, самым крупным приобретением республиканской экономики за этот год стал контрольный пакет БСК. Несмотря на домыслы скептиков, что управление над мощнейшим предприятием будет утеряно, случилось все наоборот. Так решил Владимир Путин. Впрочем, президент этим летом и сам был в Башкирии. И тут о республике уже заговорили как о регионе, где вести бизнес безопасно, комфортно и выгодно зарубежным партнерам.
От перестановки мест слагаемых сумма, может, и не меняется, однако в экономическое арифметике важно другое: кому в конце концов принадлежит итоговое значение. Протестные волнения и история с Куштау сделали БСК главным героем всех новостных повесток 2020-го. Тогда же, с переходом более 90% акций в ведение Росимущества, казалось, что история завершилась. Если бы не заявление президента страны в марте нынешнего года, по-новому расставившего знаменатели при делении долей компании.
Несмотря на то, что шихан Башкирской содовой компании не достался, дела у предприятия все равно пошли в гору. Все-таки теперь появился «понятный акционер» в лице республики. Этот год для БСК оказался во всех смыслах рекордным: и по объему выпускаемой продукции, да и по средствам, выделенным на модернизацию.
Чистая прибыль Башкирской содовой компании на 30% выше показателей предыдущего года – порядка 15 млрд рублей. Но в отличие от прежних лет, деньги больше не будут уходить на кипрские оффшоры. На десятилетнюю инвестпрограмму заложены беспрецедентные 300 млрд рублей.
Бизнес-портфель республики пополнило еще одно крупное предприятие, на открытии которого президент страны присутствовал лично. Это вновь завод, добывающий известняк. Правда, австрийский, на конвейерах которого производится уникальный стройматериал – белый цемент.
До сих пор большую его часть в Россию привозили из-за рубежа. Предприятие «Цемикс» в Башкортостане позволит полностью закрыть эту потребность для всей страны. До него единственный российский производитель белого цемента был в Подмосковье. Правда, его нельзя назвать даже конкурентом. Там и объемы гораздо ниже, да и технология производства затратнее.
Впервые сельскохозяйственный район, как, впрочем, и все Зауралье республики, получило мощную промышленную точку роста. Только разведанного сырья хватит минимум на 100 лет. На заводе создано более 200 рабочих мест.
Мостик доверия, сформировавшийся между бизнесом и властью, не смогли сломать ни санкции, ни пандемия. Пример тому – заработавшая в Ишимбайском районе особая экономическая зона «Алга», которую в масштабах целой страны назвали открытием этого года.
До середины 2022 года власти планируют распределить оставшиеся земельные участки. Радий Хабиров заявил о возможном расширении юрисдикции особой экономической зоны и включении сюда других муниципалитетов, например, территорию близ Уфы.
В 2021-м приняли третий пакет антикризисных мер на общую сумму почти 10 млрд рублей. Новшеством стало продление налоговых каникул и полное обнуление ставки по единому сельхозналогу. С акцентом на сельском хозяйстве готовится к утверждению четвертый пакет. Его примут в новом, 2022 году. Курс уже не столько на поддержку экономики, сколько на развитие и движение вперед – или, как сейчас модно говорить, алга!