Прорыв ОЭЗ «Алга» и развитие БСК: экономические итоги года для Башкирии

Несмотря на тяжёлое бремя пандемии, республика все же демонстрирует стабильную экономику. Об этом говорят цифры. Башкирия впервые в истории попала в топ-5 регионов Национального рейтинга инвестиционного климата, а по эффективности промышленной политики мы и вовсе первые в стране. Несомненно, самым крупным приобретением республиканской экономики за этот год стал контрольный пакет БСК. Несмотря на домыслы скептиков, что управление над мощнейшим предприятием будет утеряно, случилось все наоборот. Так решил Владимир Путин. Впрочем, президент этим летом и сам был в Башкирии. И тут о республике уже заговорили как о регионе, где вести бизнес безопасно, комфортно и выгодно зарубежным партнерам.

От перестановки мест слагаемых сумма, может, и не меняется, однако в экономическое арифметике важно другое: кому в конце концов принадлежит итоговое значение. Протестные волнения и история с Куштау сделали БСК главным героем всех новостных повесток 2020-го. Тогда же, с переходом более 90% акций в ведение Росимущества, казалось, что история завершилась. Если бы не заявление президента страны в марте нынешнего года, по-новому расставившего знаменатели при делении долей компании.

Прошу правительство передать 38,3 процента акций «Башкирской содовой компании» в собственность Республики Башкортостан – собственно говоря, это то, что и было у Башкирии. Но кроме этого, ещё 11,7 процента плюс одна акция, как мы договаривались, в том числе и с руководством республики, прошу передать в доверительное управление. Владимир Путин, Президент Российской Федерации

Это большая ответственность, потому что «Башкирская содовая компания» имеет не только республиканское значение. Это крупнейшее предприятие подобного рода в Российской Федерации, от продукции которого зависят целые отрасли экономики страны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Несмотря на то, что шихан Башкирской содовой компании не достался, дела у предприятия все равно пошли в гору. Все-таки теперь появился «понятный акционер» в лице республики. Этот год для БСК оказался во всех смыслах рекордным: и по объему выпускаемой продукции, да и по средствам, выделенным на модернизацию.

Мы произвели наибольшее количество кальцинированной соды, пищевой соды, ПВХ, таких результатов мы не достигали за всю историю предприятия. Мы показали рекордный финансовый результат. Эдуард Давыдов, генеральный директор АО «Башкирская содовая компания»

Чистая прибыль Башкирской содовой компании на 30% выше показателей предыдущего года – порядка 15 млрд рублей. Но в отличие от прежних лет, деньги больше не будут уходить на кипрские оффшоры. На десятилетнюю инвестпрограмму заложены беспрецедентные 300 млрд рублей.

Рад сегодня быть вместе с вами и поздравить с успешной реализацией крупного инвестиционного проекта. Владимир Путин, Президент Российской Федерации

Бизнес-портфель республики пополнило еще одно крупное предприятие, на открытии которого президент страны присутствовал лично. Это вновь завод, добывающий известняк. Правда, австрийский, на конвейерах которого производится уникальный стройматериал – белый цемент.

Мы использует 4 вида сырья, которые добываются на нашем собственном карьере: каолин, кварцевый песок, и в небольшом количестве мы используем плавиковый шпат. В результате смешивания и обжига этих четырех компонентов мы получаем клинкер. И далее – цемент. Жан Го, директор по развитию компании «Цемикс»

До сих пор большую его часть в Россию привозили из-за рубежа. Предприятие «Цемикс» в Башкортостане позволит полностью закрыть эту потребность для всей страны. До него единственный российский производитель белого цемента был в Подмосковье. Правда, его нельзя назвать даже конкурентом. Там и объемы гораздо ниже, да и технология производства затратнее.

Впервые сельскохозяйственный район, как, впрочем, и все Зауралье республики, получило мощную промышленную точку роста. Только разведанного сырья хватит минимум на 100 лет. На заводе создано более 200 рабочих мест.

Мостик доверия, сформировавшийся между бизнесом и властью, не смогли сломать ни санкции, ни пандемия. Пример тому – заработавшая в Ишимбайском районе особая экономическая зона «Алга», которую в масштабах целой страны назвали открытием этого года.

Открытием года и самой динамично развивающейся площадкой в Российской Федерации является особая экономическая зона ППТ «Алга», которая была создана в Республике Башкортостан. Именно она сейчас начинает поджимать созданные площадки. Все лучшее, что вы ранее наработали, могут в себя впитать молодые площадки и сделать рывок. Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России

До середины 2022 года власти планируют распределить оставшиеся земельные участки. Радий Хабиров заявил о возможном расширении юрисдикции особой экономической зоны и включении сюда других муниципалитетов, например, территорию близ Уфы.

Экономика нашей республики восстановилась после коронавируса – это важно. Мы фиксируем – это «сухие данные» Росстата – индекс промышленного производства составляет 4,5%. Наверное, год мы закончим плюс 5%. Это очень хорошие результаты. Сейчас работа должна идти в направлении условий труда. Зарплата, социалка и уважение. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан