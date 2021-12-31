Новые мосты и развязки: какими дорожными проектами запомнился 2021 год для Уфы

Жара и бесконечные пробки – таким запомнился этот год для уфимцев. Перерыли и перекрыли будто весь город. Радий Хабиров даже лично извинялся перед жителями республики за неудобства, связанные с реконструкцией дорог и мостов в Уфе. Зато каков результат – стоило лишь немного потерпеть. Глядя на автомобильный поток, теперь и представить трудно, что между двумя Бельскими мостами еще недавно зияла пустота. Переправа во многом уникальна. В столь узком пространстве мосты в России еще не возводили. Самым сложным и дорогим в масштабах страны признан и другой инфраструктурный проект республики, в который уже мало кто верил. В этом году строители Восточного выезда пробили почти полуторакилометровый тоннель под горой, к чему стремились три десятилетия, тем сам завершили один из самых сложных этапов.

На наших глазах эта вставка по миллиметру каждый день перебиралась с одного берега на другой. Протяженность пролёта – 688 метров. Три полосы движения позволяют беспрепятственно выехать из города более чем 20 тысячам автомобилей в сутки. При возведении сооружения рабочие не останавливали две действующие переправы. Огромные краны с ювелирной точностью опускали между ними металлоконструкции общим весом в 6 тысяч тонн.

Вставка держится на семи монолитных железобетонных опорах. Залог прочности – более 100 лет. А вот при строительстве рабочие наткнулись, если так можно сказать, на предка новой конструкции: под толщей воды оказался фундамент деревянного моста, который раньше назывался Оренбургской переправой. Его пришлось извлекать с помощью экскаватора и вибропогружателей. При этом незапланированные работы не сорвали график.

Очень важно, что субъект вовремя и в срок сдает объекты. Осваивает выделенное финансирование. На данный объект было выделено 3,4 миллиарда рублей. Всё освоено в срок, все показатели выполнены. Радик Фаразутдинов, начальник Управления регионального развития и реализации национального проекта ФДА «Росавтодор»

Мост через Затон уже тоже требует определенного внимания с нашей стороны. Нам нужно построить мост в створе улицы Интернациональной. То есть если я вам сейчас начну перечислять, нам ещё столько строить. И столько это стоит денег. Но знаете, как говорят, глаза боятся – руки делают. Вот мы, собственно, так и действуем. Я думаю, что мы постараемся, подчёркиваю, что с учетом очень сложного ландшафта, структуры Уфы – она расположена на полуострове – мостов мало не будет для Уфы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как в горлышко бутылки упирались бы автомобили, выезжая или заезжая на уже 10-полосный мост. Чтобы избежать заторов, путепровод на Заки Валиди пришлось полностью разобрать и построить новый, длиннее на 9 метров и шире на 2 полосы. Это также помогло разгрузить дорогу от центра в сторону Монумента Дружбы.

Не стройку года, а как минимум трёх десятилетий удалось оживить в Уфе. Восточный выезд соединит федеральные трассы М-5 и М-7 скоростной магистралью длиной 14 километров. Самый сложный и дорогой участок – подземный тоннель, который проложили на глубине 63 метра. Чтобы понять весь масштаб, представьте, что под улицу Менделеева закопали 20-этажный дом.

В этом году горнопроходчики вышли на полное сечение, соединив под землей западный и восточный входы в тоннель. Уже сейчас по нему ездит транспорт, правда, пока это строительная техника. Легковые автомобили поедут в конце 2023 – начале 24 года. Объект готов на 40 процентов.

Есть расчеты у нас такие, что на некоторых участках уличной дорожной сети после ввода в эксплуатацию Восточного выезда трафик снизится более чем на 60%. Это одна из основных и ключевых задач. Мы все видим, как растут транспортные потоки в городе, какие пробки мы наблюдаем каждый день. А строительство этого проекта позволит вывести из центра города на федеральную трассу М-5 все транспортные потоки. Асабали Закавов, генеральный директор Башкирской концессионной компании

Восточный выезд – самый дорогой проект в ПФО. Цена – более 33 миллиардов рублей. Реализуется на принципах государственно-частного партнерства. После окончания работ это будет не просто дорога, а дорога в будущее, которая позволит развить район Зауфимья. Потенциал – порядка 2 миллионов квадратных метров жилья. Земля в частном секторе уже растет в цене, как растут и сами населенные пункты: Жилино, Зинино, Акбердино, Нагаево. Пока лишь одно мешает комфортной жизни людей.

Раньше о пробках на Нагаевском переезде я знал только понаслышке. Но этот репортаж был бы неполным, если бы я не прочувствовал на себе, каково это – стоять здесь и ждать поезд. По словам местных, пробка собирается мгновенно, как только на переезде загорается красный свет. Автомобильный трафик в данном направлении колоссальный. Особо нетерпеливые иногда проезжают ж/д пути, игнорируя правила. Некоторым этого грубое нарушение ПДД стоило жизни.

Пока еще в пробке, но водители уже могут видеть, как в 200 метрах от проблемного переезда возводится новый четырехполосный путепровод с развязкой. После окончания работ пропускная способность с нынешних 25 тысяч автомобилей в сутки увеличится до 40 тысяч машин. Сама конструкция предусматривает четыре опорных столба, которые разместят по обе стороны железной дороги. Трудности у рабочих могут возникнуть с установкой балок между ними, поскольку в этом случае придется подстраиваться под расписание движения поездов, которые ходят здесь довольно часто.

По самому путепроводу: он представляет у нас собой протяженность 106 метров. Он рассчитан на 4 полосы движения, имеет 3 пролета. Один пролёт у него непосредственно над железной дорогой. А автомобильная дорога у нас начинается от примыкания к трассе М-5 «Урал» до мечети со стороны населенного пункта Нагаево. Протяженность его составляет 1850 метров. Константин Паппе, начальник Управления по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы