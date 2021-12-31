Олимпийское золото и крупные соревнования в Уфе: спортивные итоги года для Башкирии

Занятия спортом не только позволяют укрепить тело и дух в условиях борьбы с пандемией, но и приносят Башкортостану громкие победы. Этот год был особенным – олимпийским. Игры в Токио получились долгожданными. Из-за коронавируса они состоялись на год позже. Но ожидание того стоило. Мы снова испытали чувство гордости за наших фехтовальщиков, которым удалось завоевать олимпийские медали. А еще в нашей республике прошел целый ряд крупнейших международных соревнований. Особое место в этом ряду занимает чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров.

Футбольный клуб «Уфа» несмотря ни на что сохранил место в РПЛ, «Салават Юлаев» не смог порадовать в плей-офф победой над «Ак Барсом», зато девушки из «Агидели» стали чемпионками страны. А еще в столице Башкортостана побывал самый престижный трофей мирового хоккея – кубок Стэнли. О победах башкирских спортсменов в 2021 году можно вспоминать долго. Но лучше еще раз увидеть их своими глазами и вновь пережить эмоции, которые может подарить только спорт.

Нет ничего важнее в мире спорта, чем золотая олимпийская медаль. Уфимке Аделине Загидуллиной ради нее пришлось пережить немало трудностей. В олимпийском сезоне травмы докучали спортсменке особенно сильно. Оттого и награда получилась такой долгожданной. Игры должны были состояться ровно год назад, Аделина поехала бы на форум и тогда. Однако рапиристке, как и всем остальным, пришлось бороться за путевку в Токио во второй раз. И не напрасно: в командных соревнованиях россиянкам не было равных.

Летели очень долго, у меня до сих пор стоит уфимское время – 4:52, спать должна хотеть, но я такая заведенная, вся на эмоциях. Просто когда я вышла из самолета, я увидела Егора, моего тренера и мужа, у меня такой прилив сил поступил, и я до сих пор такая заведенная. Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию-2020

Старожил сборной России Тимур Сафин уже выигрывал золото Олимпиады в команде и личную бронзу по итогам бразильских Игр-2016. Еще ни один башкирский рапирист до него не поднимался на олимпийский подиум дважды. Игры в Токио Сафин мог пропустить. Пришлось пройти дополнительный жесткий отбор. Серебро стало недостающим пазлом в олимпийской мозаике башкирского рапириста.

Гораздо приятнее завоевывать победы в команде, потому что радуешься не только ты один, радуется вся команда. И приятно, когда после победы спортсмены делятся положительными эмоциями. Тимур Сафин, серебряный призер командных соревнований Олимпийских игр в Токио

Были и те, кто теперь представляет другие регионы, но свой спортивный путь начинал на Родине, в Башкортостане. Гульназ Хатунцева из Чекмагушевского района стала обладательницей бронзовой награды в велоспорте. Уфимка Ксения Макеева выиграла серебро в составе российской команды в женском гандболе.

Еще более триумфально для республики завершились Паралимпийские игры. 12 медалей, 5 из которых – золотые завоевали башкирские спортсмены. Башкортостан всегда задавал тон в легкой атлетике, плавании и фехтовании на Паралимпиадах. Но представители настольного тенниса – дебютанты Игр. Героиней состязаний стала Елена Прокофьева. Успешно выступили в Японии пловцы. Богдан Мозговой и Андрей Николаев дважды поднимались на верхнюю ступень пьедестала почета. Также лучшими в своем классе стали Анна Крившина и дебютант Игр Ильнур Гарипов. На счету Артура Сайфутдинова и Аделины Разетдиновой – бронза. В финале в беге на 200 метров Анна Кулинич-Сорокина вместе со своим лидером Сергеем Петриченко показала третий результат и тоже вернулась на родину с медалью. Еще один обладатель бронзы Игр – фехтовальщик Никита Нагаев.

Это долгий труд. Большое количество соревнований, выступлений. Все в сумме только дает такой результат. Никита Нагаев, бронзовый призер Паралимпийских игр-2020

Кошка Андрея Василевского побывала в главном трофее мирового хоккея. Впервые в истории в Уфу в сентябре приехал Кубок Стэнли. Дома вратарь посадил в него своего домашнего питомца. Фамилия Василевского на чаше появилась уже во второй раз подряд. Кубок должны были привезти еще в прошлом году, но вмешалась пандемия. Тогда Андрей Василевский пошутил, что придется выиграть в чемпионате снова. И сделал это.

Эмоции самые положительные. Даже не могу их описать. Я и об одном Кубке Стэнли не мог мечтать, а тут целых два. Да и подряд, в 27 лет. И в придачу Конн Смайт Трофи. Мечта сбылась. Андрей Василевский, двукратный обладатель Кубка Стэнли

Урожайным получился год на крупные международные спортивные мероприятия, которые прошли в республике. В Уфе провели чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров. Два борца из Башкортостана стали его триумфаторами. Адлану Амриеву и Саиду-Хусейну Бакаеву не нашлось равных в своих весовых категориях.

Две главные спортивные команды Башкортостана – футбольная «Уфа» и хоккейный «Салават Юлаев» – прошли год без крупных побед. Для башкирских кудесников мяча основной задачей стало сохранение прописки в РПЛ. Желанная цель была достигнута, поэтому и в новом сезоне команда радует болельщиков победами над сильнейшими клубами страны. Главную хоккейную победу одержали девушки из команды «Агидель». В сентябре они переиграли соперниц из Китая и стали обладательницами главного трофея Женской хоккейной лиги.