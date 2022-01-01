В Башкирии в первый день года пьяная автоледи допустила смертельное ДТП

ДТП случилось утром на дороге Белебей – Ермекеево – Приютово. 33-летняя жительница Белебеевского района управляла вазовской «десяткой», которая съехала с дороги и опрокинулась. В ГИБДД республики сообщают, что водительница была в состоянии алкогольного опьянения.