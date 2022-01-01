В Башкирии в первый день года пьяная автоледи допустила смертельное ДТП

Смертельная авария произошла сегодня, 1 января, в Белебеевском районе. Автомобилем управляла нетрезвая женщина.
ДТП случилось утром на дороге Белебей – Ермекеево – Приютово. 33-летняя жительница Белебеевского района управляла вазовской «десяткой», которая съехала с дороги и опрокинулась. В ГИБДД республики сообщают, что водительница была в состоянии алкогольного опьянения.
В машине находился 24-летний пассажир. Молодой человек получил серьезные травмы и скончался до прибытия скорой. Начато разбирательство.
Фото: ГИБДД по РБ