Радий Хабиров показал, как проводит 1 января

В первый день нового года глава Башкирии отправился в село Верхотор Ишимбайского района. Радий Хабиров рассказал о причинах поездки.
Руководитель региона сообщил, что отправился в родной район в день рождения своего покойного отца. Кроме того, цель путешествия – познакомить людей с еще одной туристической точкой.
Радий Хабиров отметил, что завод построен во второй половине 18 века и сохранился очень слабо, а потому нуждается в восстановлении и благоустройстве. С этой целью проект планируется включить в заявку для участия в федеральном конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Фото: скриншот видео, источник – vk.com/radiyhabirov