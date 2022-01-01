Радий Хабиров показал, как проводит 1 января

В первый день нового года глава Башкирии отправился в село Верхотор Ишимбайского района. Радий Хабиров рассказал о причинах поездки.

Руководитель региона сообщил, что отправился в родной район в день рождения своего покойного отца. Кроме того, цель путешествия – познакомить людей с еще одной туристической точкой.

Мы с супругой Кариной постараемся сегодня открыть для жителей и гостей нашей республики ещё одну туристическую точку – медеплавильный завод в селе Верхотор Ишимбайского района. Будем рассказывать вам о нашем маленьком путешествии. Мира и добра. И с Новым годом! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров отметил, что завод построен во второй половине 18 века и сохранился очень слабо, а потому нуждается в восстановлении и благоустройстве. С этой целью проект планируется включить в заявку для участия в федеральном конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.