В Башкирии под Новый год трое детей пострадали, катаясь с горки

Происшествие случилось накануне, 31 декабря, в городе Октябрьском. Сообщение поступило в Центр обработки вызовов Системы-112.
Известно, что трое малолетних детей катались с горки на улице Клубной. При спуске малыши столкнулись со стоящей «Газелью». Все трое пострадали в результате таких игр.
В Госкомитете республики по ЧС напомнили о правилах поведения на горках, которым необходимо научить детей:
– Не съезжать с горки, пока не отошёл в сторону предыдущий ребенок.
– Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или откатываться в сторону. На высоких горках родителям лучше находиться внизу горки, чтобы помочь ребёнку побыстрее освободить путь.
– Не перебегать ледяную дорожку. Объясните ребёнку, что переходить горку поперёк нельзя, даже если ему кажется, что он успеет перебежать до того, как кто-то съедет. На льду легко поскользнуться и попасть под ноги съезжающим.
– Не подниматься и не стоять рядом с горкой. Подниматься надо достаточно далеко от спуска, чтобы не задеть своим «транспортом» съезжающих, а также чтобы съезжающие не задели вас и не увлекли за собой.
– Стараться не съезжать спиной или головой вперёд (на животе), а всегда смотреть вперёд, как при спуске, так и при подъёме.
– Если уйти от столкновения (на пути дерево, человек и т.д.) нельзя, то надо постараться завалиться на бок на снег или откатиться в сторону от ледяной поверхности.
– Нельзя кататься с горки на ногах – это чревато неприятными последствиями для здоровья.